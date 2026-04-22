أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها هيونداي بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

04:25 م 22/04/2026 تعديل في 04:25 م
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي اكسنت RB
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي أكسنت RB
    هيونداي اكسنت RB

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، سيارتها هيونداي أكسنت RB بـ5 فئات من التجهيزات خلال شهر أبريل 2026 الجاري.

ووفقًا للأسعار الرسمية، تعد هيونداي أكسنت RB موديل 2026 أرخص سيارة كورية في السوق المصري، إذ تبدأ أسعارها من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

مواصفات هيونداي أكسنت RB الجديدة بمصر:

منظومة القوة في هيونداي أكسنت RB


تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

أبعاد ومساحات هيونداي أكسنت RB


يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

منظومة الأمان في هيونداي أكسنت RB


وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

هيونداي أكسنت RB جي بي غبور أوتو

