صنع منها سيارتين فقط.. هذه أغلى سيارة في العالم وقيمتها 142 مليون دولار

كتب - محمد جمال:

استطاعت سيارة مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe الفاخرة، لفت أنظار الجميع بشوارع مدينة موناكو في حدث استثنائي مذهل.

تم بيع 300 SLR Uhlenhaut Coupe في العام 2022 بمزاد خاص بمبلغ مذهل بلغ 142 مليون دولار، وتعد هذه السيارة تحفة هندسية فريدة من نوعها.

مدينة موناكو عرفت بأنها ملاذ المليارديرات والمشاهير خلال السنوات الأخيرة، وهي تحتضن أيضًا العديد من السيارات الفاخرة ومنها بوجاتي وفيراري وباجاني، لكن ظهور هذه السيارة النادرة في شوارعها كانت لحظة لا تنسى.

وبحسب موقع "luxurylaunche" تم رصدها وهي تمر عبر المنعطف الشهير "فيرمنت هيربين"، ثم تواصل طريقها نحو زاوية "سانت ديفوت" التي تشهد كل عام صراعات أساطير الفورمولا 1.

وتعد مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe واحد من السيارات الأكثر تميزًا وتالقًا عبر تاريخها العريق، فقد تم تصنيعها في خمسينيات القرن الماضي بواسطة المهندس رودولف أولنهوت، وهي واحدة من اثنين فقط تم بناؤهما.

تصدرت السيارة الألمانية جميع سيارات السباقات في زمنها، حيث كان محركها القوي يدفعها إلى سرعات تصل إلى 180 ميلًا في الساعة.

ورغم أنها كانت محجوزة في متحف مرسيدس-بنز لعقود، تم بيعها في عام 2022 لتصبح أغلى سيارة تم بيعها في تاريخ صناعة السيارات واليوم، وهي المرة الأولى التي ترصد خارج خارج إطار المعارض الخاصة بشوارع موناكو.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe:

مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe هي واحدة من أندر وأغلى السيارات في العالم، وتعتبر جوهرة تاريخية في عالم السيارات الرياضية.

تم تطوير السيارة في عام 1955 من قبل رودولف أولينهوت (Rudolf Uhlenhaut)، كبير مهندسي مرسيدس، وهي نسخة كوبيه من سيارة السباق 300 SLR التي شاركت في سباقات التحمل.

المحرك:

محرك 8 أسطوانات مستقيم (Inline-8)، سعة 3.0 لتر (2982 سي سي)، بقوة 310 حصان عند 7,500 دورة في الدقيقة، ونظام حقن وقود ميكانيكي من بوش

الأداء:

تأتي سيارة مرسيدس بسرعة قصوى 290 كم/س (180 ميل/س)، مما جعلها أسرع سيارة قانونية على الطريق في عصرها، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.9 ثانية، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات، وهيكل مصنوع من الألمنيوم فائق الخفة، وتزن السيارة 998 كجم فقط، وتصميمها مستوحى من سيارات السباق مع أبواب جناح النورس (Gullwing doors)

تم تصنيع سيارتين فقط من هذا الطراز، ولم تدخل السيارة خط الإنتاج التجاري حيث كانت مخصصة للاختبارات والتطوير

وبيعت واحدة من هذه السيارات في مزاد سوثبي عام 2022 بسعر 135 مليون يورو، مما جعلها أغلى سيارة على الإطلاق تُباع في مزاد علني

لماذا تعد مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe أسطورية؟

ارتباطها بسباقات التحمل الأسطورية: كانت 300 SLR أساسًا نسخة معدلة من سيارة سباقات مرسيدس W196 التي فازت ببطولة الفورمولا-1.

السرعة والتكنولوجيا المتقدمة: كانت أسرع سيارة في عصرها مع تقنيات متطورة جدًا للمحركات والهيكل.

ندرتها: سيارتان فقط تم تصنيعهما، مما يجعلها قطعة فريدة في تاريخ السيارات الكلاسيكية.

قيمتها القياسية: بيعها بـ 135 مليون يورو يعكس أهميتها في عالم السيارات النادرة.