أرخص سيارة جديدة تقدمها شيفرولية بمصر

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صنع منها سيارتين فقط.. هذه أغلى سيارة في العالم وقيمتها 142 مليون دولار

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة "شيفروليه" في مصر، سيارتها "أوبترا" المجمعة محليًا والجديدة كليًا كأرخص طرازاتها الجديدة بالسوق المصري خلال شهر فبراير الجاري.

تقدم أوبترا موديل 2025 الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 724,900 جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر 749,900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوبترا الجديدة بمصر:

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.