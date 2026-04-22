استدعاء أكثر من9 آلاف سيارة مرسيدس G-Class بسبب خلل يهدد ثبات السيارة

كتب : مصراوي

11:04 ص 22/04/2026 تعديل في 12:43 م

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية للسيارات استدعاء أكثر من 9 آلاف سيارة من طراز مرسيدس "جي كلاس" على مستوى العالم بسبب خلل يهدد ثبات السيارة.

بيانات الهيئة الألمانية

وذكرت بيانات منشورة في قاعدة بيانات الهيئة الألمانية للنقل أن نحو 551 سيارة في ألمانيا قد تكون متأثرة، مرجعة السبب إلى "مسامير عجلات معيبة".

وأوضحت الشركة أنها رصدت أن مسامير العجلات في بعض سيارات الفئة 465 ذات الدفع الكهربائي بالكامل قد لا تفي بالمتطلبات.

خطر فقدان السيطرة على السيارة

وأضاف متحدث باسم الشركة أن ذلك "قد يؤدي إلى ارتخاء تثبيت مسامير العجلات ومع مرور الوقت قد ينفصل اتصال العجلة أثناء التشغيل، ما قد يؤثر على ثبات السيارة". وأشار بيان الاستدعاء إلى "خطر فقدان السيطرة على السيارة".

عملية الإصلاح تستغرق نصف ساعة

ولمعالجة المشكلة، سيتم استبدال مسامير العجلات في السيارات المتأثرة، على أن تستغرق مدة الإصلاح في الورشة نحو نصف ساعة، وفقا لما ذكره متحدث مرسيدس.

جي كلاس ضمن الفئة العليا لدى مجموعة مرسيدس

وتعد "جي كلاس" من سيارات الطرق الوعرة، وتندرج ضمن الفئة العليا لدى مجموعة مرسيدس، أي ضمن السيارات مرتفعة التكلفة.

