هيونداي تكشف Ioniq3 الكهربائية.. منافس جديد لـ ID.3 وPuma EV

كتب : مصراوي

12:25 م 22/04/2026
    هيونداي Ioniq3 
    هيونداي Ioniq3 
    هيونداي Ioniq3 
    هيونداي Ioniq3 
    هيونداي Ioniq3 

سول - (د ب أ):


أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق سيارتها الكهربائية Ioniq3 المدمجة، التي تشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن ID.3 وفورد Puma EV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الكهربائية Ioniq3 الجديدة تأتي بطول 16ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 68ر2 متر، لتوفر بذلك مساحة لاستيعاب خمسة ركاب، مع مساحة تخزين بسعة تصل إلى 441 لترا موزعة على مستويين.

تصميم فريد

وتُطلق هيونداي على سيارتها Ioniq3 الجديدة اسم "Aero Hatch"؛ حيث إنها تمتاز بتصميم فريد يجمع بين ملامح الهاتشباك والكوبيه، مع نافذة خلفية مقسومة بجناح خلفي.

ويتمتع هذا التصميم المتفرد بخصائص فائقة فيما يتعلق بالديناميكيا الهوائية.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ioniq3 الجديدة على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 100 كيلووات/136 حصان أو 108 كيلووات/147 حصان. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 170 كلم/س.

وتعتمد السيارة Ioniq3 الكهربائية على نظام 400 فولت مع بطاريات بسعة 42 أو 61 كيلووات/ساعة، مما يتيح لها قطع مسافة 344 أو 496 كلم على التوالي، ويمكن شحنها بشحن سريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 119 كيلووات، كما يمكن شحنها بالتيار المتردد بشكل قياسي بقدرة 11 كيلووات، واختياري بقدرة 22 كيلووات.

