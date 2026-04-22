إعلان

بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب البحيرة غدًا

كتب : أحمد نصرة

05:10 م 22/04/2026

تابلت طلاب أولى ثانوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة استلام كافة أجهزة التابلت المخصصة لطلاب الثانوية العامة بنطاق المحافظة، في إطار دعم المنظومة التعليمية وتطوير أدوات التعلم الحديثة.

توجيهات المحافظ ببدء التوزيع

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ببدء توزيع أجهزة التابلت على الطلاب اعتبارًا من غدٍ، مع التشديد على تدريبهم على الاستخدام الأمثل للأجهزة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة داخل العملية التعليمية.

دعم الوزارة للتحول الرقمي

أكدت المديرية أن توفير أجهزة التابلت يأتي في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف، لدعم قدرات الطلاب وتمكينهم من التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة ومواكبة متطلبات العصر.

إشادة بسرعة التنفيذ

أشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بجهود محافظ البحيرة ووزارة التربية والتعليم في سرعة توريد الأجهزة وإنهاء الإجراءات، بما يعكس الاهتمام بمصلحة الطلاب وتوفير احتياجاتهم التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تابلت الثانوية البحيرة التربية والتعليم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

