تقدم شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، السيارة هيونداي أيونيك 6 الكهربائية الجديدة في السوق المصري خلال شهر توفمبر الجاري بتخفيض قدره 600 ألف جنيه.

تأتي Ioniq 6 بثلاث فئات من التجهيزات والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 2,100,000 جنيه بدلًا من 2,700,000 جنيه

الفئة الثانية: 2,350,000 جنيه بدلًا من 2,950,000 جنيه

الفئة الثالثة: 2,550,000 جنيه بدلًا من 3,150,000 جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي Ioniq 6 الجديدة:

الأبعاد

تتميز أيونيك 6 بتصميم ديناميكي مع أبعاد متناسقة توفر راحة مثالية، حيث يبلغ طول السيارة 4,855 مم، وعرضها 1,880 مم، وارتفاعها 1,495 مم. السيارة مجهزة بمحرك كهربائي ينتج ما يصل إلى 325 حصاناً، مع نظام دفع رباعي اختياري.

يمكن لسيارة هيونداي التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5.1 ثوانٍ. كما تستخدم السيارة بطارية بسعة 77.4 كيلواط/ساعة، مما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 614 كم.

تدعم أيونيك 6 الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط، مما يمكنها من شحن البطارية من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط، كما تدعم الشحن بقدرة 50 كيلوواط، الذي يستغرق 73 دقيقة.

تتمتع السيارة بمجموعة من الأنظمة المتطورة مثل الحفاظ على الحارة المرورية، التوقف التلقائي عند الطوارئ، ونظام تحذير النقطة العمياء.

المقصورة الداخلية

تتميز المقصورة الداخلية للفئة الفاخرة بمقاعد استرخاء مزودة بتقنيات التدفئة والتبريد، مع شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي متقدم من Bose. أما بالنسبة للتصميم الخارجي، فقد تم تزويد السيارة بجنوط سبور مقاس 20 بوصة، مرايا كهربائية قابلة للطي، وفتحة سقف بانورامية.

