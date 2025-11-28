الفارق بينهما 19 ألف جنيه| مقارنة بين أرخص سيارتين كهربائيتين في مصر

تغطية- محمود أمين و محمد جمال :

قدمت قصراوي جروب، الوكيل والموزع الرسمي لعلامات ستروين وجاك وجيتور في السوق المصري، علامة أفاتار Avatr الكهربائية الصينية الفاخرة بمصر لأول مرة في حدث ضخم واستثنائي في منطقة سقارة بجوار الأهرامات.

وقدم الوكيل المحلي السيارة أفاتار 11 الكهربائية الصينية الفاخرة بمصر لأول مرة، ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها وأسعارها:

الأبعاد

تأتي أفاتار 11 الكهربائية الجديدة ببطول 4895 مم، وعرض 1970 مم، وارتفاع 1601 مم، وقاعدة عجلات بطول 2975 مم.

المحرك

تقدم أفاتار 11 الكهربائية الجديدة بنسختين الأولى بمحرك كهربائي بقوة 309 حصان، و عزم دوران 370 نيوتن متر، مع نظام دفع خلفي للعجلات، والتي تتسارع من 0-100 كم/الساعة في 6.6 ثانية، مع حزمة بطاريات بسعة 90.4 كيلو واط/الساعة، والتي تمكنها من قطع مسافة 600 كم بالشحنة الواحدة، و تدعم البطاريات شحن سريع بقوة 240 كيلو واط، والذي يمكنها من الشحن من 30 الي 80% خلال 15 دقيقة فقط.

بينما تقدم نسخة بيرفورمانس الأكثر قوة بمحركين كهربائيين، بقوة إجمالية 570 حصان، و عزم دوران 650 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي للعجلات، و تتسارع هذه النسخة من 0-100 كم/الساعة في 4.5 ثانية، و تتصل المنظومة بحزمة بطاريات بسعة 116.8 كيلو واط/الساعة، والتي تمكنها من قطع مسافة 625 كم، ويمكن شحنها من 30 الي 80% في 25 دقيقة.

الأسعار

تقدم أفاتار 11 الكهربائية في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و930 ألف جنيه للفئة الأولى LUXURY، و 3 ملايين و230 ألف جنيه للفئة الثانية PERFORMANCE، و 3 ملايين و420 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا PREMIUM

تأتي أفاتار 11 الجديدة بصيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وتأمين مجاني لمدة عام كامل، مع إتاحة خدمة الاستلام والتسليم المجاني لتسهيل تجربة الصيانة، والمساعدة على الطريق والطوارئ على مدار الساعة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما قدم الوكيل المحلي للعلامة بمصر "قصراوي جروب" حزمة موسّعة من المزايا والخدمات التي تقدمها لعملائها، أبرزها ضمان شامل للسيارة لمدة 5 سنوات أو 120 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، بالإضافة لتوفير شاحن منزلي مجاني للمستخدمين الجدد، وحزمة إنترنت وتحديثات هوائية OTA مجانًا لضمان تحديث برمجيات السيارة بشكل مستمر.

