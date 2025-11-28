بعد تراجعها 50 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شانجان UNI-T لجديدة بمصر

تعد هيونداي أكسنت RB واحدة من السيارات التي لاقت نجاح وشهرة كبيرة وطلبًا بسوق المستعمل خلال السنوات الماضية وحتى الآن، ويبحث عنها فئة كبيرة من المقبلين على الشراء طوال الوقت.

نجحت أكسنت RB في حصد حب الملايين بالشارع المصري بفضل تصميمها المميز فضلًا عن أنها واحدة من الطرازات التي تزداد تميزا مع التعديل، وانتشار قطع الغيار الخاص بها بشكل كبير وانخفاض أسعار قطع الغيار الخاصه بها.

تتاح هيونداي أكسنت rb عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 580 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB التفصيلية بمصر:

المحرك

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

الأبعاد

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

تجهيزات الأمان

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

التجهيزات الداخلية

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

