الفارق بينهما 19 ألف جنيه| مقارنة بين أرخص سيارتين كهربائيتين في مصر

تغطية- محمود أمين و محمد جمال :

قدمت قصراوي جروب، الوكيل والموزع الرسمي لعلامات ستروين وجاك وجيتور في السوق المصري، علامة أفاتار Avatr الكهربائية الصينية الفاخرة بمصر لأول مرة في حدث ضخم واستثنائي في منطقة سقارة بجوار الأهرامات.

وقدم الوكيل المحلي السيارة أفاتار 12 الكهربائية الصينية الفاخرة بمصر لأول مرة، ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها وأسعارها:

الأبعاد

هيكل السيارة يصنف ضمن فئة SUV كوبيه- متوسطة إلى كبيرة الحجم، مع أبعاد بطول 5020 مم، عرض 1999 مم، وارتفاع حوالي 1450–1460 مم، وقاعدة عجلات 3020 مم.

المحرك

تعتمد أفاتار 12 على بطارية بسعة 94.5 ك.و.س، مع خيار منظومة دفع كهربائي كامل، في أقوى فئاتها، تبلغ القوة الكهربائية 425 كيلوواط ، ما يعادل تقريبًا 570 حصان تقريباً، مع عزم دوران يصل إلى 650 نيوتن متر، التسارع من 0 إلى 100 كم/س في بعض الفئات يتم خلال 3.9 ثانية تقريبًا، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كم/س.

المدى الكهربائي في الشحن الكامل حسب فئة البطارية/نظام القيادةيُقدر بين 650 إلى 700 كلم حسب المواصفات الصينية.

التجهيزات

أفاتار 12 تأتي بتجهيزات فاخرة تشمل،مقاعد جلدية، نظام تدفئة وتبريد وربما تدليك في بعض الفئات، شاشة وسطية وكلاستر رقمي متطور، نظام معلومات وترفيه متقدم، نظام فتح/إغلاق بدون مفتاح، كاميرا محيطية، سقف زجاجي بانورامي، ويُقال إن السيارة مدعمة بتقنيات مساعدة سائق متقدمة من خلال حزمة قيادة تعتمد على مستشعرات متعددة رادار، ليدار، حساسات لتوفير مستوى عالٍ من السلامة والراحة.

الأسعار والضمان

تقدم السيارة بضمان خمسة سنوات او 120.000 الف كم، ضمان 8 سنوات او 600.000 الف كم على البطارية، كما تأتي بصيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم.

تقدم السيارة وأعلنت قصراوي جروب عن الأسعار الرسمية للسيارة وجاءت الفئة الأول بنظام الدفع الخلفي بسعر 2 مليون و990 ألف جنيه، كما تم تقديم الفئة الثانيةبنظام الدفع الكلي بسعر 3 ملايين و480 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا..

أفاتار 11 الكهربائية الصينية الفاخرة تصل مصر رسميًا.. تفاصيل

مع بدء انتشارها هل يتم ترخيص سيارة "بجاج كيوت" ملاكي؟ الشركة المصنعة تجيب

3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟