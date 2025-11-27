15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

يزداد الحديث يوم بعد آخر في الشارع المصري، عن المركبة "بجاج كيوت" رباعية الأبواب الجديدة التي يتم تصنيعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو".

كانت محافظة الجيزة أعلنت قبل أيام عن بدء تنفيذ خطة لاستبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مدى إمكانية استخراج تراخيص "ملاكي" للمركبة الجديدة، لاستخدامها في التنقلات اليومية للعائلات الصغيرة أو الشباب.

وردًا على التساؤل، قالت بجاج مصر عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك" إن السيارة كيوت الجديدة تصلح للاستخدام الشخصي، ولكنها في الوقت الحالي يتم ترخيصها "تاكسي" فقط.

في التقرير التالي استعراض لأبرز مواصفات وأسعار بجاج كيوت في مصر:

تتسع باجاج كيوت لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

منظومة القوة في باجاج كيوت

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة).

مساحات وأبعاد باجاج كيوت

يبلغ طول كيوت الجديدة (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

يشار إلى أن المركبة حاصلة على شهادة إعتماد "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.

كما أنها مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقًا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير بالطرق، وكذا شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.

أسعار باجاج كيوت

تقدم باجاج كيوت وفقا لآخر سعر معلن من وكيل العلامة الهندية في مصر بـ199.900 جنيه، مع استرداد 10 الآف جنيه بعد الترخيص

