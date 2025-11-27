15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

الأسعار تبدأ من 48 ألف جنيه.. رينو تطرح سيارات قديمة للبيع في مزاد علني

كشفت شركة بروتون الماليزية رسميًا عن النسخة الجديدة كليًا من سياراتها ساجا MC3 سيدان العائلية موديل 2026، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لانطلاق السيارة لأول مرة بالأسواق.

يأتي الكشف عن الجيل الجديد من بروتون ساجا، بعد أشهر من التسريبات والصور التجسسية والتشويقات، ويقدم بتصميم مجدد بالكامل، ومحرك جديد، وخيارات ناقل حركة أوتوماتيك وCVT.

السيارة الجديدة متوفرة بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 37.990 رينجيت ماليزي (437 ألف جنيه مصري) تقريبًا للفئة Standard القياسية، وترتفع الفئة Executive المتوسطة إلى 43.990 رينجيت، و48.990 رينجيت للفئة Premium العليا.

وأعلنت بروتون عن خصم لعملائها في السوق الماليزي بقيمة 1.000 رينجيت أي نحو (11.550 جنيه مصري) للمشترين الأوائل، يشمل أيضًا ضمانًا لمدة خمس سنوات أو 150.000 كيلومتر، بالإضافة إلى خدمات مجانية لأول ثلاث صيانة.

محرك أقوى وأوفر في الاستهلاك

بروتون تخلت عن محرك ساجا السابق الذي لا يزال يقدم بالنسخة المصنعة في مصر، وهو محرك تنفس طبيعي سعة 1.3 لتر وينتج قوة 95 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

واعتمد الطراز الجديد على محرك أكثر قوة واقتصادًا في الوقود يتكون من 4 اسطوانات وسعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من أربع سرعات بالفئتين Standard وExecutive، بينما تستخدم فئة Premium ناقل حركة CVT متغير.

تصميم جديد لـ"بروتون ساجا"

حصلت بروتون ساجا الجديدة على هيكل معاد تصميمه بالكامل، حيث اختلف شكل شبكة التهوية وأصبحت أعرض مقارنة بالنسخة المصنعة في مصر، كما زودت بمصابيح LED أمامية وتطعيمات من الكروم، وفتحات قليل مقاومة الهواء أسفل شبكة التهوية بتصميم مختلف.

تعديلات التصميم الخارجي طالت الخطوط الجانبية التي باتت أكثر حدة ما يمنحها مظهرًا رياضيًا عصريًا؛ فضلًا عن المؤخرة التي أصبحت عصرية بشكل أكبر مع إضافة شريط إضاءة LED بكامل باب "الشنطة" وتزويدها بمصابيح إشارة أقل في الحجم مزودة بشرائط LED صغيرة؛ واستبدال لاقط إشارة الراديو التقليدي بآخر بتصميم زعنفة القرش.

تحسينات أنظمة أمان بروتو ساجا

وتحظى السيارة بتحسينات في مستوى الأمان، حيث تتضمن الهيكل الجديد فولاذًا عالي القوة، وست وسائد هوائية في الفئة العليا، إلى جانب نظام مساعدة السائق ADAS يشمل فرملة طوارئ تلقائية، وتنبيه مغادرة الحارة، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذيرات عند الرجوع أو فتح الأبواب.

كما تقدم الشركة مجموعة من الإكسسوارات الاختيارية مثل أفلام حماية للنوافذ وكاميرات مراقبة داخلية وسجاد للسيارة وصواني للأمتعة.

