شيفروليه أوبترا 2020 في سوق المستعمل بأقل من 500 ألف جنيه.. تفاصيل

انطلقت أمس الخميس، فعاليات النسخة الثانية من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية 2025 EVs Electrify Egypt، والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC).

وتقام نسخة 2025 التي تنظمها شركة "برانديت كايرو" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، AIESEC، و ST PERI، وIEEE، وEABA، ومعهد بحوث الإلكترونيات.

وأعرب محمد الصعيدي، الرئيس التنفيذي لقمة EVs، عن سعادته بالنجاح الكبير للنسخة الأولى من القمة التي أقيمت في أكتوبر 2024 تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري وبمشاركة 18 جهة حكومية، دولية، إقليمية ومحلية، وشهدت حضور حوالي 75 ألف زائر، وأكثر من 58 شركة عارضة و 96 متحدثاً دوليًا.

وقال الصعيدي إن القمة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا في دعم مشهد الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي في مصر مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبير، المعزز بمشاركة حكومية واسعة واهتمام كبير من الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، يؤكد التزامنا بتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة".

وأكد على سعي القمة لاستكمال ما تحقق من نجاحات في الدورة الأولى، مشددًا على أن هذا الملتقى يعد بمثابة المنصة المثالية للشركات الرائدة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الرئيس التنفيذي لقمة EVs، إلى أن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية، بما يسهم في بناء سلسلة إمداد محلية قوية للسيارات الكهربائية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في المنطقة".

يذكر أن النسخة السابقة من القمة شهدت إطلاق أول "رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي"، التي تهدف إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي، من خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين والمستثمرين.

وتسعى هذه الرابطة التي انطلقت من قلب قمة EVs الأولى إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة بالوطن العربي، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

ما الجديد في قمة EVs Electrify Egypt 2025

يتضمن المعرض في دورته الجديدة العديد من الفعاليات، سواء من خلال ندوات القمة أو الجلسات النقاشية حول مستقبل التنقل المستدام في مصر.

تركز الجلسات على محاور رئيسية تشمل استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية، وتقييم توفر الصناعات الداعمة لذلك، والتحديات المحلية والعالمية في التحول نحو التنقل الكهربائي، مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي.

كما سيتم تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل في جهود مصر للعمل المناخي والاستدامة، إلى جانب أهداف النقل المستدام وأرصدة الكربون، واستعراض فرص التعاون الدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر.

تناقش الجلسات أيضًا سبل تحقيق رؤية النقل المستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المحلية والدولية والتحول الاقتصادي المدفوع بالمركبات الكهربائية، مع التركيز على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي في هذا القطاع.

وتتناول كذلك موضوع المدن الذكية والتنقل المتكامل، وخطط البنية التحتية المستقبلية لدمج المركبات الكهربائية وحلول التنقل الجديدة في المساحات الحضرية الحديثة، إلى جانب استعراض سبل توطين المكونات الأساسية للمركبات الكهربائية الخفيفة، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم في مصر، مع التركيز على أحدث الأبحاث والتطوير في تصميم وتصنيع محركات المركبات الكهربائية، وتحديات تصنيع الدراجات ثلاثية العجلات.

ويتوقع أن يشهد المعرض حضورًا قويًا من الزوار لاستكشاف أحدث منتجات وخدمات الشركات المشاركة، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة، والشاحنات والحافلات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، إلى جانب تجربة أحدث السيارات الكهربائية ومزاياها وأدائها المتميز.

تشهد قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify Egypt Summit 2025 مشاركة واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية والتوكيلات الرسمية العاملة في منظومة السيارات الكهربائية والتكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية والخطوط الجوية.

ومنذ دورتها الأولى، نجحت القمة في جذب العديد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود القطاع العام والخاص لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة والتحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

