أرخص كروس أوفر كهربائية vs بنزين في مصر.. من يفوز؟

في السنوات الأخيرة، شهد سوق السيارات في مصر تطورًا ملحوظًا في تزايد الاهتمام بالخيارات الاقتصادية والصديقة للبيئة تحديدًا السيارات الكهربائية، ومن بين الفئات التي تحظى بشعبية كبيرة في ظل هذا التحول هي فئة الكروس أوفر، نظرًا لقدرتها على الجمع بين الراحة، والمساحات الواسعة.

ومع الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية بات العديد من المشترين يضعون دونج فينج بوكس في مقارنة مباشرة مع مثيلاتها التي تعمل بالوقود التقليدي جاك JS2 وأيهما أفضل قبل اتخاذ قرار الشراء.

كانت تراجعت أسعار جاك JS2 أمس الخميس بقيمة 50 ألف جنيه، ليصبح الفارق السعري بينهما وبين أرخص سيارة كروس أوفر كهربائية "دونج فينج بوكس" 60 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة مباشرة بين السيارتين:

المساحات والأبعاد

تأتي دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة بطول 4030 ملم، وعرض 1810 ملم، وارتفاع: 1570 ملم، وقاعدة العجلات: 2660 ملم، وسعة التخزين الخلفية: 330 لتر، ومقاس الجنوط 17 بوصة.

بينما تقدم JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .

المحرك والأداء

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

تعتمد جاك JS2 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

التجهيزات والكماليات

تقدم بوكس بمواصفات داخلية متطورة بدءًا من الخامات الداخلية المميزة، والإضاءة المحيطية (Ambient Light)، نظام تثبيت السرعة (Cruise Control)، شاحن لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 50 واط، شاشة مركزية قياس 12 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات أما عن الفئة الثانية فتميزت بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع عرض الشاسيه الشفاف (Transparent Chassis)، ونظام الركن التلقائي (Auto Park).

بينما تأتي JS2 ببعض وسائل الترفيه والكماليات من بينها عجلة قيادة متعددة المهام، مكيف هواء، مثبت سرعة، بلوتوث، حساسات ركن.

تجهيزات السلامة والأمان

تأتي بوكس بعدد كبير من مواصفات الأمان والسلامة لحماية راكبيها داخل المقصورة وأبرزها 2 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ومساعد، والكبح (BA)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وفرامل ركن إلكترونية (EPB)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مساعد صعود المرتفعات (Hill Assist)، ونظام مساعد، ونزول المنحدرات (Descent Control)، ونظام التماسك Traction Control، وظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، وتميزت الفئة الثانية بمجموعة ADAS الكاملة.

بينما تقدم جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

الأسعار والفئات

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تقدم جاك JS2 موديل 2024 خلال ديسمبر الجاري بسعر بـ 710 ألف جنيه.

