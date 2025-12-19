طرح مازدا CX-3 موديل 2026 بمصر في تخفيض يتجاوز 160 ألف جنيه

أرخص كروس أوفر كهربائية vs بنزين في مصر.. من يفوز؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة مازدا اليابانية في مصر، طرح مازدا CX3 موديل 2026 بقيمة 161 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

تقدم مازدا CX3 موديل 2026 الجديدة عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ مليونًا و199 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات مازدا CX-3 الجديدة بمصر:

الأبعاد

أتت مازدا CX-3 بطول 4.27 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.57 متر بجانب عرض 1.78 وارتفاع قدره 1.53 متر.

منظومة القوة والحركة

انطلقت مازدا CX-3 بمحرك 1500 سي سي موزع على 4 سلندرات يعمل عبر سحب طبيعي للهواء لتوليد 110 حصان من القوة وعزم 144 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب نقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

الأمان

حصلت أرخص سيارة يابانية على أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك Traction Control وفرامل يد كهربائية وحساسات ركن خلفية بكاميرا بجانب وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وجانبية وستائرية.

التجهيزات

قدمت CX-3 عبر فئة وحيدة شملت تجهيزاتها شاشة للعدادات الرقمية وأخرى وسطية قياسها 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي من 6 سماعات ومثبت سرعة.

أتى ذلك بالإضافة لحساسات للمطر وللإضاءة الـLED الأمامية والخلفية بالإضافة لطي كهربائي للمرايا الجانبية وكسوة جلية لعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة وتكييف هواء يدوي بينما اعتمدت السيارة على جنوط قياس 16 بوصة.

