ليوبارت وبايكي وبروسكوتة| دراجات كهربائية في EVs Electrify هذه أسعارها

تصوير - أحمد مسعد:

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الثانية من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify Egypt، بمشاركة العشرات من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة في صناعة وتجارة المركبات النظيفة.

وتقام قمة هذا العام تحت رعاية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وترعى قمة 2025 أيضًا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، AIESEC، و ST PERI، وIEEE، وEABA، ومعهد بحوث الإلكترونيات.

المركبة "بونجو" تلفت الأنظار

وداخل جناحها استعرضت شركة "Glide Smart Mobility" -إحدى شركات تريدكو- عن مركبة ثلاثية العجلات تسمى "بونجو" بتصميم غير تقليدي ومزودة بمحرك كهربائي بمدى سير 60 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

وبحسب المعلن من الشركة المصنعة فإن المركبة "بونجو" التي تتسع مقصورتها إلى راكبين تباع بسعر رسمي 350 ألف جنيه.

"لوكو" الكهربائي

كما استعرضت شركة "Glide Smart Mobility" داخل جناحها الموتوسيكل الكهربائي "لوكو" ويوفر مدى سير (Mileage) 80 كم في الشحنة الواحدة، و تصل سرعته القصوى إلى 100 كم/ساعة.

يتوفر لوكو بسعر رسمي 80 ألف جنيه.

ليوبارت

يقدم الإسكوتر الكهربائي Leopard، بتصميم مميز، وهو من إنتاج شركة Trophy Technologies المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة البطاريات وحلول النقل الكهربائي محلياً.

ويوفر مدى سير (Mileage) تبلغ 40 كم في الشحنة الواحدة، وتصل سرعته القصوى إلى 50 كم/ساعة.

يقدم الإسكوتر ليوبارت في السوق المصري بسعر رسمي 35 ألف جنيه.

Bykee

كما استعرضت شركة "Glide Smart Mobility" داخل جناحها الدراجة كهربائية (E-bike) وهي من إنتاج شركة Bykee، وهي جزء من مجموعة الحلول التي تقدمها شركة Glide في مصر.

وتعتمد هذه الدراجة كهربائية على بطارية ليثيوم-أيون قابلة للفك لإعادة شحنها في أي مكان بسهولة، وتمكنها من السير حتى 30 كم في الشحنة الواحدة.

تتوفر Bykee بسعر رسمي 30 ألف جنيه.

برو سكوته

وداخل جناح شركة "Glide Smart Mobility"، تواجدات الدراجة الكهربائية برو سكوته، وتسير هذه الدراجة حتى 30 كم في الشحنة الواحدة.

تقدم الدراجة الكهربائية برو سكوته بسعر رسمي بـ 33 ألف جنيه.

