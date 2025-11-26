شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا عشوائيًا لمركبات التوكتوك ثلاثية الإطارات في شوارع مدن وقرى المحافظات المصرية، ووصل امتداد استخدامها إلى مشارف المناطق الأثرية ومحاور القاهرة الكبرى الحيوية.

ويقدر عدد التوكتوك في مصر، وفق إحصاءات غير رسمية، بنحو خمسة ملايين مركبة. ومع تحولها إلى وسيلة نقل أساسية لملايين المواطنين، ارتفع الطلب عليها بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة أسعارها بنسب تجاوزت 800%، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد مكونات تصنيعها.

ومؤخرًا، أعلنت محافظة الجيزة عن خطة طموحة لاستبدال مركبات التوكتوك التقليدية ثلاثية الإطارات بمركبات صغيرة رباعية الإطارات مصنعة محليًا، كما يدرس مجلس الوزراء تعميم الخطة مستقبلًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وبعيدًا عن التوكتوك الذي تجاوز سعره الحالي 200 ألف جنيه، أو مركبة بجاج كيوت الجديدة المتاحة بسعر 230 ألف جنيه، تتوافر في سوق المستعمل العديد من البدائل بين السيارات التقليدية.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه البدائل.

فولكس فاجن بولو

تتوفر فولكس فاجن بولو موديل 1995 بمواقع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 200 ألف جنيه؛ وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات بالسيارة فى السعر النهائي.

سكودا فيليشيا

يمكن شراء سكودا فيليشيا موديل 1996 من مواقع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 120 ألف جنيه؛ وتفصل الحالة الفنية والكماليات الموجودة بالسيارة فى السعر النهائي.

هيونداي إكسيل

تعتبر هيونداي إكسيل بموديلاتها المختلفة من السيارات التي لاقت رواجًا وانتشارًا كبيرين في السوق المصري خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.

ويبلغ متوسط أسعار موديل 1997 المزود بناقل حركة أوتوماتيك، بمتوسط 130 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحالتها الفنية والكماليات المزودة بها.

كيا برايد

تتواجد كيا برايد موديل 2000 السيدان في سوق المستعمل بمتوسط 150 ألف جنيه، ويتحكم في السعر الحالة الفنية للسيارة وسنة الصنع.

أوبل فيكترا

سيارة أوبل فيكترا سيدان موديل 1995، متاحة في سوق المستعمل بمتوسط سعري 130 ألف جنيه.

السيارة مزودة بمحرك 1500 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك.

فيات سينا

تعتبر السيارة فيات سيينا من أشهر السيارات المستعملة في السوق المصري نظرا لعده عوامل، أهما، سعرها المناسب مقارنة بعدد كبير من السيارات المستعملة بالإضافة إلى إنتمائها إلى أعرق العلامات التجارية في العالم وهي فيات الإيطالية

تتوفر السيارة فيات سيينا بمحركين، الأول بسعه 1400 سي سي والثاني بمحرك سعه 1600 سي سي، و تأتي بموديلات بداية من 2000 حتى 2004، بالإضافة إلى ناقل حركة مانيوال فقط ولم يصدر منها ناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ متوسط أسعار فيات سيينا موديل 2001 المزودة بمحرك 1.6 لتر 150 ألف جنيه ويتحكم في السعر الحالة الفنية للسيارة.

