تعد شيري أريزو5 المجمعة محليًا موديل 2026 السيدان العائلية، أرخص سيارة صينية جديدة بالسوق المصري أمام المقبلين على الشراء خلال شهر نوفمبر الجاري.

توفر جي بي أوتو، وكيل شيري في مصر، السيارة شيري أريزو5 موديل 2026 الفيس ليفت بأسعار رسمية تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، و725 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ755 ألف جنيه.

المواصفات التفصيلية لشيري أريزو5 الجديدة بالسوق المصري:

أداء المحرك

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

أنظمة الأمان

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

الكماليات

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

