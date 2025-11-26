كتب - محمد جمال:

تستعد قصراوي جروب، الوكيل والموزع الرسمي لعلامات ستروين وجاك وجيتور في السوق المصري، إلى تدشين علامة "أفاتار" Avatr الكهربائية الصينية بالسوق المحلي لأول مرة خلال غدًا الخميس الموافق 26 ديسمبر.

تأتي سيارات AVATR ضمن فئة السيارات الكهربائية الفاخرة فائقة الجودة، حيث استطاعت أن تفرض نفسها عالميًا كخيار منافس للسيارات الكهربائية الألمانية الشهيرة، بفضل معاييرها المتقدّمة في الأداء، والتصميم، وتجربة القيادة الذكية.

تُعد AVATR علامة عالمية تأسست عام 2018 لتصبح رائدة عالميًا في تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب أنظمة القيادة الذكية، وتجسّد رؤية طموحة لابتكار جيل جديد من السيارات يجمع بين الأداء الفائق، والتقنيات المتقدمة، والتصميم الفاخر، مقدّمةً تجربة قيادة تفاعلية لا مثيل لها.

تتميّز AVATR بتصميمها الفريد الحاصل على جوائز عالمية من توقيع أحد المصممين السابقين في BMW، حيث يجسد مفهوم "الأناقة التقدّمية" الذي يجمع بين الابتكار المستقبلي والرقي المتقن. ويعمل مركز التصميم الخاص بالعلامة في ميونخ بطريقة متعددة التخصصات، تضم خبراء في التصميم الخارجي والداخلي والألوان والخامات وتجربة المستخدم، لتقديم حلول متكاملة تجمع بين الفخامة والبساطة والتقنية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز سيارات العلامة الصينية التي تقدمها عالميًا:

أفاتار 11

هو أول طراز أنتجته الشركة، وتم تقديمه رسميًا في عام 2022. تصنف هذه السيارة كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بتصميم خارجي رياضي ومستقبلي، إلى جانب مقصورة فاخرة مليئة بالتقنيات الذكية.

تتميز "أفاتار 11" بقوة أداء عالية ومدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر في بعض النسخ، كما تتوفر بإصدارات تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة وأخرى بمدى ممتد.

أفاتار 12

طراز سيدان فاخر، أطلق في عام 2023، ويعكس مفهوم سيارات المستقبل من خلال تصميم انسيابي، ومقصورة خالية تقريبًا من الأزرار التقليدية، وشاشات كبيرة مدمجة.

تقدم "أفاتار 12" أداءً ديناميكياً ، ومدى كهربائي يصل إلى أكثر من 750 كيلومتر.

أفاتار 07

تم الكشف عنه في عام 2024، ويصنف كسيارة متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم. تجمع "أفاتار 07" بين الأداء القوي والرحابة، وتوفر نسخًا كهربائية بالكامل، إلى جانب نسخة بمحرك هجين قابل للشحن.

تصل قوتها في بعض الفئات إلى أكثر من 590 حصانًا، ويبلغ مداها في النسخة الكهربائية نحو 650 كيلومتر، فيما تمتد المسافة إلى 1100 كيلومتر في النسخة الهجينة.

أفاتار 06

أحدث طرازات العلامة، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم، تم فتح باب الحجز عليها في مارس 2025.

تجمع "أفاتار 06" بين التصميم الرياضي والمدى الكهربائي الطويل الذي يصل إلى 650 كيلومتر. كما تُطرح في نسختين، كهربائية بالكامل وهجينة بمدى ممتد.

