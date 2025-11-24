قبل الشتاء.. خطوات بسيطة للتأكد من سلامة الإطارات ومعرفة صلاحيتها

شتوتجارت - (د ب أ):

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني، سائقي السيارات الذين يستخدمون الإطارات الشتوية، بضرورة فحص الإطارات قبل تركيبها استعدادًا لفصل الشتاء.

وكشفت الهيئة الفنية أن الخطوة الأولى للتأكد من سلامة الإطارات الشتوية تتمثل في الفحص الظاهري البصري، وإذا ظهرت على الإطارات تشققات أو انتفاخات أو تآكل غير متساوٍ، فهذه علامات خطر تستدعي الاستبدال فورا.

وأكدت الهيئة أن علامات الضرر الظاهرية قد تكون دلالة على مشاكل أخرى بالسيارة، مثل بعض أجزاء نظام التعليق، لذلك يفضل استشارة مختصين عند الشك.

عمق مداس إطارات السيارة

ويتعين ألا يقل عمق المداس عن 1.6 ملم، إلا أن الخبراء الألمان أوصوا بألا يقل عمق المداس عن 4 ملم لضمان التماسك الكافي، لا سيما على الطرق الزلقة.

ويمكن قياس عمق المداس بدقة باستخدام فرجار قياس يدوي بسيط أو عبر أجهزة رقمية أكثر راحة في الاستخدام.

ومع مرور الوقت، يفقد المطاط مرونته تدريجيا. وشددت الهيئة على ضرورة استبدال الإطارات بعد 6 سنوات من الاستخدام على الأكثر، أو بعد 8 إلى 10 سنوات كحد أقصى.

ويمكن معرفة تاريخ إنتاج الإطار من خلال الرمز المكون من أربعة أرقام في نهاية رقم DOT على جانب الإطار؛ فمثلا “1224” تعني الأسبوع الثاني عشر من عام 2024.

