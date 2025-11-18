بعد انضمامها رسميًا لبرنامج "AIDP" المصري| هذه أسعار ومواصفات نيسان سنترا

أعلنت شركة فورد الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، الثلاثاء، عن وقف إنتاج سيارتها "فوكاس" Focus هاتشباك الشهيرة، وذلك بعد نحو 27 عامًا على أول ظهور لها بالأسواق.

وشهد مصنع سارلويس بألمانيا، الجمعة، خروج النسخة الأخيرة من فورد فوكاس ليتم بعدها الإعلان رسميًا عن إغلاق خطوط إنتاج السيارة، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها حتمية نظرًا لتراجع الإقبال الشديد على السيارة بالاسواق الأمريكية.

قال مدير الاتصالات المؤسسية في فورد أوروبا، فولكر آيس، في تصريحات لموقع "Motor1" إن آخر سيارة فوكاس قد تم إنتاجها بالفعل يوم 14 نوفمبر الجاري، وكانت سيارة بيضاء خماسية الأبواب.

وتعد فوكاس ثالث سيارات فورد الأمريكية التي تلقى المصير ذاته خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سبق وأعلنت الشركة الأمريكية في عام 2020 عن وقف إنتاج السيارة كا الصغيرة، وفي 2023 توقف إنتاج فييستا وأخيرًا فوكاس.

فورد تخرج من مصر

في مارس الماضي أعلنت فورد موتورز كومباني، بالتوقف عن بيع سياراتها في السوق المصري، في خطوة وصفتها الشركة الأمريكية بالاستراتيجية والتي تعكس توجهات جديدة للشركة بأسواق المنطقة والعالم.

وبحسب خبراء فإن قرار الشركة يرجع بشكل مباشر إلى التراجع الكبير في الإقبال على شراء سيارات العلامة الأمريكية، وقراراتها السابقة بوقف إنتاج العديد من الطرازات الشهيرة وتوجيه استثماراتها نحو طرازات أخرى أقل شهرة وشعبية.

آخر تسعير معلن لـ"فورد فوكاس" في مصر

النسخة الأخيرة التي تم تقديمها لعملاء السوق المصري من "فورد فوكاس" هاتشباك كانت موديل 2023 وسعرها في ذلك الحين كان يتراوح بين 1.290.000 جنيه و1.385.000 جنيه.

وقدمت السيارة محليًا بـ5 فئات من التجهيزات واعتمدت على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصان بنظام الجر الأمامي، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

