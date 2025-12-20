بعد التخفيضات.. أسعار ومواصفات شانجان إيدو بلس 2026 في مصر

رحلة الهبوط.. هيونداي "Santa Fe" تفقد 450 ألف جنيه من سعرها في 2025

تقدم جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شانجان التجارية في مصر، السيارة شانجان إيدو بلس موديل 2026 في مصر بتخفيض 50 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

تتوفر شانجان إيدو بلس في مصر بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 999.900 جنيه للفئة Elite، والفئة Premium سعرها 1.050.000 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و150 ألف جنيه.

المحرك

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

الأبعاد

من حيث الأبعاد، تأتي "إيدو بلس" بطول يبلغ 4.77 متر، وعرض 1.84 متر، وارتفاع يصل إلى 1.44 متر، مع قاعدة عجلات 2.76 متر.

أنظمة السلامة

على صعيد أنظمة السلامة، تضم السيارة مجموعة متطورة من التقنيات، تتنوع بين أنظمة فرامل ذكية، وبرامج توازن إلكترونية، إضافة إلى حساسات ركن خلفية.

تضم السيارة 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى مكابح يد إلكترونية (EPB) لضمان أقصى درجات التحكم والثبات.

التجهيزات

السيارة مزودة أيضًا بكاميرا بزاوية رؤية واسعة تصل إلى 540 درجة في الفئة الأعلى، إلى جانب ميزة رصد البقعة العمياء التي تعزز السلامة في التنقلات داخل المدن أو على الطرق السريعة.

المقصورة الداخلية لـ "إيدو بلس" تأتي بتجهيزات تشمل، تشمل شاشات عرض رقمية للعدادات والبيانات الترفيهية، حيث تأتي الشاشة الوسطية بقياس 13.2 بوصة وتدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات الهواتف الذكية.

في حين يضاف سقف بانورامي في الفئة الأعلى وفتحة سقف في النسخة القياسية. وتتفاوت التجهيزات الداخلية بين الفئات من حيث نظام الصوت وعدد السماعات، وخيارات التحكم في المناخ.

