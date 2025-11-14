تخفيض 50 ألف جنيه بأسعار شانجان UNI-T موديل 2026 في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة أبو غالي موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ألفا روميو الإيطالية الفاخرة، طرح موديل 2026 من سيارتها ستيلفيو أيقونة الأداء الإيطالي بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم ألفا روميو ستيلفيو الجديدة في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 3.650.000 جنيه للفئة Veloce، أما الفئة الثانية Sprint سعرها الرسمي 3.390.000 جنيه

تتوفر ألفا روميو ستيلفيو الجديدة بفئتين من التجهيزات، وكلا الفئتين مزودة بمحرك 2000 سي سي، عزمه 400 نيوتن.متر عند 1750 د.ق وقوته 280 حصان ميكانيكي.

يرتبط بمحرك السيارة ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، والسيارة بفئتيها تعتمد على نظام الدفع الرباعي الدائم؛ والتسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية.

يبلغ وزن ألفا روميو ستيلفيو المسجلة كأول سيارة SUV تنتجها الشركة الإيطالية 1.659 كجم فقط، وذلك بفضل التوسع في استخدام المعادن الخفيفة الصلبة مثل الألومنيوم.

تقدم ألفا روميو ستيلفيو 2026 الجديدة بألوان جديدة وحصرية:، اللون الأخضر الأسطوري (Verde) ويأتي بعد سنوات من الغياب، ولون "لوناري الأبيض" (Lunare White): ليضيف لمسة من الأناقة التي تلائم فئة الـSUV الفاخرة.​

