بعد تخفيضها 150 ألف جنيه.. من ينافس تويوتا "كورولا" الجديدة في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة التجارية في السوق المحلي، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات الشركة اليابانية في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة عن تراجع أسعار السيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية موديل 2026 التي تتوفر بـ6 فئات من التجهيزات بقيمة ثابتة 150.000 جنيه.

ووفقًا للوكيل المحلي أصبحت أسعار كورولا تبدأ من 1.150.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.250.000 جنيه، والفئة Smart الثالثة بـ1.350.000 جنيه، والفئة Smart بسقف زجاجي بـ1.450.000 جنيه.

أما الفئة Elegance من كورولا أصبح سعرها الجديد بعد التخفيض 1.500.000 جنيه؛ بينما سعر تويوتا كورولا هايبرد 2.000.000 جنيه.

وبعد تخفيض كورولا الجديدة 150 ألف جنيه لمختلف فئاتها بالسوق المحلي، يبحث العديد من المشترين عن أبرزها منافسيها بالسوق المصري خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي كورولا الجديدة:

جي إي سي إمباو

تقدم جي إيه سي إمباو بـ 3 فئات وتبدأ من 1,080,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,230,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,340,000 جنيه.

تعتمد جي إيه سي إمباو موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان 2026 خلال نوفمبر الجاري من 1.090.000 جنيه للفئة الأولى Dynamic بمحرك 1.6 L، أما الفئة Signature الثانية من ميجان سعرها الرسمي 1.190.000 جنيه بمحرك 1.6 L، والفئة الثالثة بمحرك 1.3 L Signature turbo سعرها الرسمي 1.290.000 جنيه.

تأتي ميجان الجديدة بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني سعة 1300 سي سي تربو بقوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.4 ثانية.

هيونداي CN7

تتوفر إلنترا CN7 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة قدمت مقابل مليون و 930 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي النترا CN7 الجديدة على محرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.