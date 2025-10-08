7 سيارات "أوتوماتيك" في مصر لا تتجاوز أسعارها مليون جنيه.. تعرف عليها

أكثر من 400 ألف جنيه تخفيض بأسعار سيارات زيكر في مصر.. التفاصيل

يعيش سوق السيارات المصري خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار والهدوء نتيجة التخفيضات السعرية الكبيرة على الغالبية من السيارات الجديدة، وذلك بعد فترة من الارتفاعات السعرية المتتالية.

التخفيضات الأخيرة جعلت العديد من المواطنين يعيدون النظر في الشراء مرة أخرى، وذلك بعد فترة كبيرة من العزوف عن الشراء نتيجة الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات الأتوماتيك الجديدة التي تباع بأقل من مليون جنيه:

شيري أريزو 5

تقدم أريزو 5 الجديدة 2026 بسعر 675,000 جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic الثانية Basic بسعر 725,000 جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 695.000 ألف جنيه للفئة الأولى أتوماتيك، والثانية سعرها الرسمي 745.000 جنيه، والفئة الثالثة سعرها 795.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بايك U5 Plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية الجديدة من 750 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 855 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

هيونداي إلنترا AD

الفئة الأولى فقط من هيونداي إلنترا AD موديل 2026 التي تباع تحت المليون جنيه وسعرها الرسمي 945.000 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1600 سي سي يمنحها قوة 127.5 حصان، 155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

هيونداي أكسنت RB

تقدم أكسنت RB بأسعار تبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى ، والثانية 809.900 ألف جنيه. أما الثالثة سعرها 850.000 ألف جنيه، والفئة عالية التجهيزات 899.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 839 ألف جنيه للفئة الأولى، و 939 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

إم جي 5

تقدم إم جي 5 موديل 2026 السيدان العائلية الجديدة في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 799.990 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 899.990 .

حملت MG5 محرك 4 سلندرذو سحب طبيعي للهواء بسعة 1500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.