"ياباني وفرنسي وصيني".. شركات السيارات تهنئ المصريين بنصر أكتوبر 73

وكيل جيتور يقدم خصومات تصل إلى 25% على أسعار قطع الغيار.. التفاصيل

مواصفات وأسعار ارخص سيارة يابانية "زيرو" في مصر.. أقل من 700 ألف جنيه

أرخص سيارات إم جي في مصر تخسر 50 ألف جنيه من سعرها

في لفتة تقديرية تعبر عن عمق العلاقة مع السوق المصري، وجهت عدد من شركات السيارات العالمية العاملة في السوق المصري، رسائل تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد.

وشاركت في التهنئة العديد من الشركات أبرزها رينو الفرنسية وفولكس فاجن الألمانية وميتسوبيشي اليابانية وجيلي الصينية وأودي الألمانية وسوزوكي اليابنية وكيا الكورية؛ مؤكدين فخرهم بشعب مصر وجيشها وبالدروس الملهمة التي قدمها هذا النصر في الصمود والتخطيط والإرادة.

وأكدت الشركات في رسائلها الرسمية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق في المنطقة، وأنها تفتخر بعلاقتها الممتدة مع المستهلك المصري الذي يثق في العلامات العالمية ويقدّر الجودة والتطور التقني في السيارات الحديثة.

كما أعربت العلامات التي تقدمت بالتهنئة عن تمنياتها لمصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، مشيرة إلى أن روح أكتوبر تبقى مصدر إلهام دائم لكل من يسعى إلى التحدي والنجاح.

واختتمت رسائل التهنئة بعبارات تقدير للشعب المصري وجيشه، مؤكدين أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، ومعبرًا عن طموح مصر الدائم نحو مستقبل أقوى.