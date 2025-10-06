سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق.. فيديو وصور

وكيل جيتور يقدم خصومات تصل إلى 25% على أسعار قطع الغيار.. التفاصيل

طوكيو - (د ب أ):

أطلقت شركة سوزوكي اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، سيارتها XBee الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الصغيرة المخصصة للمدن.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها XBee الجديدة تأتي بطول 3.7 متر وعرض 1.7 متر وارتفاع 1.7 متر، بينما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.4 متر.

مقدمة جذابة

وتتميز السيارة الجديدة من خلال المقدمة الجذابة، والتي ترسم ملامحها شبكة المبرد النحيفة وكشافات بتقنية LED على شكل نصف دائري. وتم تركيب مصدم أمامي أكثر قوة، ما يمنح السيارة مظهرا أكثر عصرية مع الحفاظ على هويتها الأصلية.

ويهيمن على مظهر المؤخرة التصميم الخاص للمصابيح الخلفية، مع خيارات لا حصر لها من الألوان الأحادية والمزدوجة، بالإضافة إلى خيارات إضافية مثل الملصقات وأسطح الكروم وتصاميم مختلفة للشبكة الأمامية.

وتتألق المقصورة الداخلية بشاشة العدادات الرقمية قياس 7 بوصات، والتي أصبحت قياسية في جميع الفئات، كما تتوفر للسيارة شاشة Head-up وشاشة لمسية بحجم 9 بوصات لنظام المعلومات والترفيه.

كما تتألق المقصورة بأسطح شبيهة بالجلد ومقاعد بطبقة طاردة للماء وإضاءة محيطية بتقنية LED ومقاعد خلفية قابلة للانزلاق، مع حجرات تخزين إضافية وكذلك منافذ USB.

وعلى صعيد الدفع، يولد محرك السيارة المدعوم بتقنية الدفع الهجين المعتدل قوة تبلغ 82 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 109 نيوتن متر. ويتولى نقل الحركة للمحور الأمامي أو للعجلات الأربع ناقل حركة CVT مطور.

