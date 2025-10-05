قريبًا.. جاك JS2 الصينية تحمل شعار "صنع في مصر"

مع اقتراب زيادة البنزين.. هذه أرخص سيارة كهربائية في مصر

تستعد مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة جاك JAC في مصر، لطرح النسخة المجمعة محليًا من جاك JS2 الجديدة خلال الأسابيع المقبلة بالسوق المصري.

تصنف جاك JS2 كأرخص طراز لعلامة جاك بالسوق المحلي، كما أنها أرخص كروس أوفر بالسوق المحلي، وهي متاحة عبر فئة واحدة بسعر رسمي 740 ألف جنيه، ما يشير إلى تراجع أسعارها مع طرح النسخة المحلية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 الجديدة بمصر:

تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

تعتمد جاكJS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

