10 سيارات مستعملة في مصر تراجعت أسعارها بقوة.. تبدأ من 230 ألف

شهدت سوق السيارات المصرية خلال الشهرين الماضيين تحولات متسارعة في أسعار السيارات الجديدة، وذلك في إطار سباق محموم بين وكلاء السيارات الكبرى لخفض الأسعار، وسط تزايد مؤشرات المنافسة على خلفية الطروحات المحلية.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق المستعمل خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

ويضم التقرير التالي أسعار أبرز 5 سيارات في السوق المحلي، يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء بسبب تراجع أسعارهم وتبدأ أسعارها من 230 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار هذه السيارات المستعملة:

تويوتا كورولا

تعتبر تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات شعبية في مصر، وتتميز بموثوقيتها واقتصادها في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تصميمها العصري.

تباع تويوتا كورولا موديل 2010 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 540 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

هيونداي فيرنا

تقدم هيونداي فيرنا خياراً بين الأداء والاعتمادية، وتعتبر خيارًا جيداً لأولئك الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية.

تباع هيونداي فيرنا موديل 2010 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 230 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

كيا سيراتو

تأتي كيا سيراتو بتصميم جذاب ومميزات تقنية متقدمة، مما يجعلها خيارًا جيداً للشباب والعائلات.

تباع كيا سيراتو موديل 2010 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 480 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

نيسان صني

تعتبر نيسان صني خيارًا مناسبًا للأسر الصغيرة بفضل مساحتها الداخلية الجيدة وكفاءتها في استهلاك الوقود.

تباع نيسان صني موديل 2015 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 360 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيفروليه أفيو

توفر شيفروليه أفيو مزيجًا من القيمة والأداء، وتعتبر خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وموثوقة.

تباع شيفروليه أفيو موديل 2015 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 370 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

لادا جرانتا

تباع لادا جرانتا موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 300 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري أريزو 5

تباع شيري أريزو 5 موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 420 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري تيجو 3

تعرض شيري تيجو 3 موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 630 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

بروتون ساجا

تعرض بروتون ساجا موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 370 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

إم جي 5

تباع إم جي 5 الصينية موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 570 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ شهور قليلة بمتوسط سعري 790 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

