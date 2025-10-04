قائمة بأسعار سيارات جينيسيس الفاخرة في مصر.. و "GV60" الأرخص

10 سيارات مستعملة في مصر تراجعت أسعارها بقوة.. تبدأ من 230 ألف

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جينيسيس" Genesis التجارية في مصر، 3 سيارات جديدة للعلامة الكورية الفاخرة بالسوق المصري لأول مرة خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتراوح أسعار طرازات جينيسيس في مصر بين كروس أوفر وسيدان، وتبدأ أسعارها الرسمية من 3 مليون و500 ألف جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار سيارات جينيسيس في مصر:

جينيسيس GV60 Electrified

تبدأ أسعار جينيسيس GV60 Electrified الرياضية متعددة الأغراض من 3,500,000 جنيه للفئة Dynamic، و4,100,000 جنيه للفئة Advanced، والفئة Performance الأعلى تجهيزًا تقدم بـ4,950,000 جنيه.

جينيسيس GV70 Electrified

تتوفر جينيسيس GV70 Electrified الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بفئتين من التجيهزات وتبدأ أسعارها من 4.500.000 جنيه للفئة Dynamic، والفئة Advanced الأعلى تجهيزًا سعرها 4.800.000 جنيه.

جينيسيس G80 Electrified

تعد G80 Electrified السيارة السيدان الوحيدة في قائمة جينيسيس التي تم تقديمها في مصر حتى الآن، كما أنها السيارة الأعلى سعرًا بين سيارات العلامة حيث تتوفر بسعر يبدأ من 4.750.000 جنيه للفئة Dynamic، والفئة Advanced بـ4.950.000 جنيه، والفئة Performance الأعلى تجهيزًا بـ5.450.000 جنيه.

يشار إلى أن الوكيل المحلي أعلن عن تقديم ضمان على السيارات الثلاث مدته 5 سنوات بدون حد أقصى للكيلومترات، و8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر ضمان على البطارية، وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر.