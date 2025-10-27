قائمة بأسعار سيارات بيجو الجديدة في مصر

لمحبي الألماني.. تعرف على أرخص سيارة ألمانية في مصر

تقدم شركة مانسكو Mansco، الوكيل الحصري لعلامة بیجو Peugeot في مصر، 4 سيارات جديدة لعلامة بيجو الفرنسية بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

تضم القائمة 4 طرازات جديدة للعلامة بالسوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون 659 ألف و990 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير أسعار ومواصفات سيارات بيجو بمصر:

بيجو 5008

تقدم بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2.175.000 جنيه للفئة الأولى والفئة الثانية بسعر 2,450.000 جنيه.

تعتمد بيجو 5008 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتميز السيارة بكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 6 لترات لكل 100 كم.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1.989.990 للفئة الأولى، والفئة الثانية 2.249.990 جنيه.

تم تجهيز السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

بيجو 408

تقدم بيجو 408 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1889,990 جنيه للفئة Allure القياسية، و الفئة GT Pack سعرها الرسمي 2.199.990 جنيه.

تعتمد بيجو 408 الجديدة على محرك تربو سعة 1600 سي سي، بخاصية الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات كهربائي تولد قوة اجمالية 225 حصانًا وعزم اقصي 360 نيوتن .متر .

بيجو 2008

تقدم بيجو 2008 موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 659 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألورا، والفئة الثانية جي تي لاين الأعلى تجهيزًا بمليون و799 ألف و990 جنيه.

تعتمد بيجو 2008 بفئاتها المختلفة على سواعد محرك تربو صغير ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

