بي إم دبليو 118 أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها

تعد بي إم دبليو 118 موديل 2025 "هاتشباك" الصغيرة أرخص سيارة متوفرة من العلامة الألمانية لعملاء السوق المصري خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتقدم مجموعة جلوبال أوتو، الوكيل الحصري لعلامة بي إم دبليو في مصر، السيارة 118 بفئة واحدة من التجهيزات هي M SPORT وسعرها الرسمي 2.450.000 جنيه.

تعتمد بي إم دبليو الفئة 118 على محرك توين تربو 3 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن.متر وناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات.

تستطيع سيارة بي إم دبليو بفضل محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.5 ثوان وصولًا لسرعة قصوى 211 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

تأتي الفئة الأولى من بي إم دبليو بطول 4.31 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.79 متر وارتفاع 1.43 متر بينما يبلغ الخلوص الأرضي 153 مم.

تتضمن تجهيزات الأمان القياسية بأصغر سيارات بي إم دبليو باقة التحكم الديناميكي في الثبات بما يتضمن أنظمة ABS وASC لمنع الانزلاق وDTC للتحكم في الجر وARB لمنع فرط حركة العجلات أثناء التسارع بجانب قفل تفاضي للعجلات EDLC، بالإضافة إلى وسائد هوائية وجانبية وستائرية.

وتأتي بي إم دبليو 118 بتجهيزات تشمل عجلة قيادة رياضية وحساسات ركن مع كاميرا خلفية وعدادات رقمية بجانب خاصية Head Up Display لاستعراض البيانات على الزجاج الأمامي بجانب دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتعتمد السيارة على جنوط قياس 17 بوصة.