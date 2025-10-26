أسعار ومواصفات سمارت #3 الكهربائية بعد تخفيضها 300 ألف جنيه

تقدم مجموعة عز العرب، وكيل علامة سمارت للسيارات الكهربائية الفاخرة، بمصر، السيارة سمارت #3 الكروس أوفر موديل 2025، بثلاث فئات من التجهيزات خلال أكتوبر الجاري.

وكان الوكيل المحلي أعلن مطلع الشهر الجاري عن تخفيض أسعار سمارت #3 بقيمة 300 ألف جنيه، وأصبحت تباع بأسعار تبدأ 1.990.000 للفئة Pro+ القياسية، والفئة Premium بـ2.190.000 جنيه، والفئة Brabus سعرها الرسمي 2.390.000 جنيه.

في التقرير الآتي استعراض لمواصفات سمارت #3 الكهربائية في مصر:

تتوفر سمارت #3 بنوعين من المحركات، الأول محرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 272 حصان، وتتسارع معه السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوان، ويصل مدى قيادة يصل إلى 500 كم.

أما فئة Brabus الرياضية، تأتي مع نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 315 كيلوواط أي ما يعادل 429 حصان، تسجل زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، مع مدى قيادة يبلغ 540 كم.

سمارت #3 تقدم أبعاد تبلغ 4400 مم طولًا، 1844 مم عرضًا، و1556 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2785 مم

تأتي سمارت #3 الجديدة بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمان منها، نظام ذكي لمساعدة السائق يعزز من سلامة القيادة، أنظمة مراقبة الطريق وتحذير السائق من المخاطر، بالإضافة إلى وسائد هوائية، وأنظمة الثبات الإلكتروني والفرامل المانعة للانغلاق.

كما تتوفر #3 بعدد من التجهيزات الداخلية منها شاشة ترفيهية رئيسية بحجم 12.8 بوصة مع واجهة مستخدم حديثة، 13 مكبر صوت من Beats Audio ، نظام ADAS للمساعدة على القيادة، يعتمد على بيانات من 23 مستشعرًا موزعًا على أنحاء السيارة، شاشة عرض HUD على الزجاج الأمامي.

