فولكس فاجن تايرون تواجه سكودا كودياك على أرض مصر.. مقارنة تفصيلية

قبل أيام، طرحت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC)، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، السيارة تايرون الـSUV العائلية سباعية المقاعد الجديدة كليا لأول مرة بالسوق المحلي.

ومن المتوقع بعد انضمام فولكس فاجن تايرون الجديدة إلى السوق المصري، أن تدخل في منافسة مباشرة مع سكودا كودياك.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بينهما:

منظومة الحركة في فولكس فاجن تايرون وسكودا كودياك

تقدم فولكس فاجن تايرون 2026 الجديدة كليًا بمحرك TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر، ونظام جر أمامي

يتصل محرك تايرون بناقل حركة أوتوماتيك مزدوجة القابض من سبع نسب، وتستطيع السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 8.8 ثوان، قبل الوصول لسرعة قصوى 210 كلم/ساعة.

في المقابل تتوفر سكودا Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

أبعاد فولكس فاجن تايرون وسكودا كودياك

تأتي فولكس فاجن تايرون بطول إجمالي يبلغ 4.792 ملم، وعرض العام 1.853 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1.671 ملم، أما قاعدة العجلات فتأتي بطول 2.791 ملم، كما تصل مساحات تحميل إلى 855 لترًا مع طي الصف الثالث، مع إمكانية زيادتها إلى 2.090 لترًا عند طي كافة المقاعد الخلفية.

فيما تأتي سكودا Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.760 ملم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.790 ملم، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

تجهيزات فولكس فاجن تايرون وسكودا كودياك

تأتي فولكس فاجن تايرون بمقصورة داخلية واسعة ومن بين أبرز تجهيزاتها شاشة النظام المعلوماتي العاملة باللمس قياس 15 بوصة على لوحة القيادة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل قياس 10.25 بوصة، ونظام Wireless App-Connect المزود بنظامي Android Auto وApple CarPlay لإنشاء اتصال بين الهاتف الذكي والنظام المعلوماتي الترفيهي في السيارة،,.

تقدم تايرون أيضًا نظام IDA المسئول عن الأوامر الصوتيه متصلا مع الذكاء الإصطناعي .ChatGPT، وفتحة سقف بانورامية، ومكيف هواء أوتوماتيك Climatronic، ونظام الإضاءة الداخلي من 30 لونًا، إلى جانب المقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية الذاكرة ودعم منطقة الفخذ، والكسوة الجلدية فئة Varenna لمقاعد النسخة ErgoActive Plus.

كما يتوفر بالمقاعد خاصية التحكم النشط بالهواء و8 برامج مختلفة للتدليك، وكذلك منفذين USB من النوع C في الأمام ومنفذين مثلهما في الخلف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مثبت عليها Paddle Shifters مع وظيفة التدفئة.

على الجانب الآخر تأتي مقصورة كودياك الجديدة بطابع عصري بسيط، وفي الفئة الأعلى تجهيزًا تتضمن شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 13 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، ما يمنحها لمسة تقنية متطورة.

أنظمة الأمان في فولكس فاجن تايرون وسكودا كودياك

وبالانتقال إلى تجهيزات السلامة والأمان، تأتي تايرون بمنظومة كبيرة أبرزها مثبت السرعة التكيفي (ACC) مع خاصية Stop & Go، ونظام التحذير من مغادرة المسار (Lane Assist)، وذلك لمراقبة الزوايا غير المرئية.

يتوفر في سيارة فولكس فاجن أيضًا نظام التحذير من مرور السيارات في الجهة الخلفية أثناء الخروج مِن أماكن اصطفاف السيارات، ونظام360 المساعدة على صعود المرتفعات القاسية (HAS) وذلك للتحكم في أثناء الهبوط منها (HHC)، ناهيك عن نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وكاميرا الرؤية الخلفية المحيطية (360 درجة)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، بخلاف نظام الفرملة التلقائي عن الطوارئ (AEB)، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، وأيضا نظام الركن الذاتي Drive assist Plus.

أما سكودا كودياك الجديدة تأتي بعدد كبير من تجهيزات الأمان لحماية الراكبين داخل المقصورة الداخلية منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، ومثبّت سرعة ومحدّد سرعة، إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ونظام المساعدةعلى صعود الهضاب والمرتفعات HSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وحسَّاسات الرُّكن الأمامية والخلفية، وكاميرا بانورامية 360 درجة، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعزَّزة للسلامة والأمان.

أسعار وفئات فولكس فاجن تايرون وسكودا كودياك

تتوفر فولكس فاجن تايرون موديل 2026 بفئة وحيدة R-Line بسعر رسمي 2 مليون و690 ألف جنيه.

سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تبدأ من مليونين و450 ألف جنيه للفئة Selection Loft، وفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي 2 مليون 750 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الأعلى تجهيزًا تباع 3 مليون و100 ألف جنيه.

