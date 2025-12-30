إلى أين وصل تحكم الذكاء الاصطناعي في السيارات الجديدة؟

برلين - (د ب أ):

شقّ الذكاء الاصطناعي طريقه إلى كل المجالات، ومنها عالم السيارات أيضا؛ حيث تستخدم شركة بوليستار السويدية على سبيل المثال مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل في طرازاتها. فإلى أي مدى وصل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوردت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" أن أبرز ما يُميّز الذكاء الاصطناعي بالنسبة للسائقين اليوم هو المساعد الصوتي، فبينما كان يُعاني في السابق لفهم تعليمات الركاب، التي غالبا ما تكون مُصاغةً بشكلٍ مُبسّط، أصبحت أفضل إصداراته اليوم مُستقبلات أوامر مرنة؛ حيث بات البرنامج الصوتي يفهم حتى التعليمات المُعقّدة أو المُشفّرة ويتحكّم في نظام الملاحة واختيار الموسيقى وتكييف الهواء. ومن الناحية التقنية، تعد هذه في الغالب أنظمة ذكاء اصطناعي بسيطة نسبيا تستخدم التعلّم الآلي لتفسير حتى الجمل المنطوقة بشكل طبيعي.

أنظمة مساعدة السائق

وأضافت المجلة الألمانية أن الأهم من ذلك هو استخدامه الصامت في الخلفية، على سبيل المثال في أنظمة مساعدة السائق، التي تقرأ إشارات المرور وتتتبع المسارات وتحدد المشاة وراكبي الدراجات.

وتوفر الكاميرات وأجهزة استشعار الرادار بيانات يتم تقييمها باستخدام خوارزميات التعرف على الصور. وتعتمد أنظمة مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار ونظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ على هذا النوع من الذكاء الاصطناعي.

وقد لا يكون الدور الأكبر، الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي حاليا في عالم السيارات أثناء الرحلة نفسها، بل في وقت أبكر بكثير؛ حيث يستخدم المهندسون التعلم الآلي لمحاكاة عدد لا يحصى من مواقف القيادة. وهذا يسمح باختبار أنظمة مساعدة السائق الجديدة دون الحاجة إلى استثمار وقت وجهد كبيرين في ملايين الكيلومترات من القيادة على الطرق الحقيقية.

كما يحلل الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات في تطوير المواد وأبحاث البطاريات، ويتعرف على الأنماط، ويقترح أفضل الأساليب. وحتى في مجال التصنيع، تراقب برامج التعرف الذكية على الصور اللحامات أو الطلاء بدقة تفوق دقة العين البشرية. وكل هذا دون أجر ثابت أو فترات راحة.

التعلم من التفضيلات

وبالنسبة للسائقين، سيصبح الذكاء الاصطناعي ملموسا في المستقبل القريب، لا سيما من خلال الخدمات الشخصية؛ حيث ستتعلم المركبات من تفضيلات مستخدميها فيما يتعلق بوضعية الجلوس وأسلوب القيادة واختيار المسار، وتُعدّل كل شيء وفقًا لذلك بمجرد دخول السائق.

ويكمل ذلك الصيانة التنبؤية؛ حيث توفر أجهزة الاستشعار والخوارزميات إنذارات مبكرة بالأعطال المحتملة. ويفيد هذا المستخدم، الذي سيُعاني من أعطال أقل، وكذلك الشركات المصنعة، التي يُمكنها استخدام شبكة خدماتها بسهولة أكبر.

وستنتشر وظائف القيادة شبه الآلية بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لا سيما أنظمة المساعدة على ركن السيارة، التي تناور بالسيارة في الأماكن الضيقة بأنفسها أو أنظمة المساعدة في الازدحام المروري، التي تتولى القيادة لفترات قصيرة أو طويلة.

أما في المستقبل البعيد، فسيتم الاستغناء عن القيادة الآلية بالكامل أو شبه الآلية؛ حيث يُصبح المقود والدواسات غير ضرورية. وفي هذه الحالات، يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة القيادة لفترة غير محدودة، على الأرجح في البداية على مسارات مُحددة بوضوح، ولاحقا في بيئات معقدة أيضًا.

ويلعب الاتصال دورا محوريا؛ فالمركبات، التي تتواصل مع إشارات المرور الذكية وأنظمة إدارة المرور أو السيارات الأخرى، تستطيع اتخاذ قراراتها بناءً على شبكة معلومات أوسع بكثير. ومن المتوقع أيضا أن تجد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقها إلى قمرة القيادة، على سبيل المثال في صورة مساعدين صوتيين تفاعليين للغاية، لا يقتصر دورهم على تنفيذ الأوامر فحسب، بل يقدمون أيضا توصيات أو يسلّون السائق.

مساعد قيادة غير مرئي

وعلى الرغم من كل هذه التصورات، سيظل دور الذكاء الاصطناعي في السيارات مختلفا في المستقبل المنظور عما تصوره العديد من الرؤى المثالية أو المخاوف. وسيظهر الذكاء الاصطناعي بشكل أقل كـ"سائق آلي" مستقل، وأكثر كمساعد قيادة غير مرئي. سيعزز هذا من السلامة ويقلل التكاليف ويجعل الحياة اليومية أكثر راحة.

وفي الوقت نفسه، يثير هذا الأمر تساؤلات، بدءًا من أمن البيانات وشفافية الخوارزميات، وصولا إلى المسؤولية عن الأخطاء. ولا يزال هناك الكثير، مما يجب فعله في هذا الصدد.