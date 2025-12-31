مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الموت يفجع نجم منتخب مصر خلال تواجده في المغرب

كتب : محمد خيري

10:46 ص 31/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمود صابر وأحمد عيد
  • عرض 5 صورة
    إبراهيم حسن ومحمود صابر
  • عرض 5 صورة
    هدف محمود صابر في مرمى فرنسا
  • عرض 5 صورة
    محمود صابر

تلقى محمود صابر، لاعب منتخب مصر الأول ونادي زد، خبر وفاة عمه خلال تواجده مع بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويخوض محمود صابر منافسات البطولة رفقة منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، حيث نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدروا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحرص اللاعب على نعي عمه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي الغالي فيصل انتقل إلى رحمة الله، أسألكم الدعاء له أن يتغمده الله بواسع رحمته ويرفع درجته في عليين ويلحقه بالصالحين".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر محمود صابر وفاة عم محمود صابر كأس الأمم الأفريقية

