هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة

تلقى محمود صابر، لاعب منتخب مصر الأول ونادي زد، خبر وفاة عمه خلال تواجده مع بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويخوض محمود صابر منافسات البطولة رفقة منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، حيث نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدروا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحرص اللاعب على نعي عمه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي الغالي فيصل انتقل إلى رحمة الله، أسألكم الدعاء له أن يتغمده الله بواسع رحمته ويرفع درجته في عليين ويلحقه بالصالحين".