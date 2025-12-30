بالفيديو.. هل نجحت EV5 أحدث سيارات كيا في مصر باختبار الحوادث الأوروبي؟

للمقبلين على الشراء.. قائمة بأحدث أسعار سيارات بيجو الفرنسية بمصر

بي إم دبليو 118 أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها

رحلة الهبوط.. شيري أريزو 5 المحلية تفقد 10 آلاف جنيه في 2025

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة كيا EV5 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية موديل 2025.

وتعد كيا EV5 الكهربائية المدمجة واحدة من أحدث السيارات التي أعلن وكيل العلامة الكورية الجنوبية في مصر عن انضمامها إلى السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وخلال محاكاة الحادث، واجهت سيارة كيا الجديدة الاصطدام الأمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) السيارة العلامة الكاملة بـ5 نجوم.

ونجحت أنظمة الأمان بالسيارة في حماية السائق بنسبة 83% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 85% والمارة بنسبة 74%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 80%.

تباع كيا EV5 الكهربائية الجديدة في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 2.000.000 للفئة Air القياسية، و2.250.000 جنيه للفئة Earth الثانية، و2.500.000 جنيه للفئة GT Line الأعلى تجهيزًا.

تأتي سيارة كيا الكهربائية الجديدة بطول 4.615 ملم، وعرض 1.875 ملم، وارتفاع كلي 1.715 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.750 ملم، وهو ما يجعل مقصورتها الداخلية أكثر رحابة واتساعًا.

وتتوفر كيا EV5 الجديدة لعملاء السوق المصري بخيارين من المدى، الأول Short Range 2WD ويأتي ببطارية 88.1 kWh بقوة 229 حصان و250 نيوتن ميتر، ومدى سير يصل إلى 500 كم في ظروف القيادة الاعتيادية.

أما الخيار الثاني Long Range 2WD والذي يأتي بنفس سعة البطارية 88.1 kWh لكن محركها ينتج قوة 325 حصان ميكانيكي و650 نيوتن ميتر، ومدى السير يصل إلى 590 كم.

تمتلك EV5 مقصورة فخمة معززة بشاشة بانورامية متصلة تجمع بين العدادات والوسائط ونظام التحكم بالمناخ، إضافة إلى خيارات متعددة من المقاعد المريحة، بعضها مزود بالتدفئة والتهوية ووظائف الاسترخاء.

كما بتوفر بالسيارة تجهيزات رفاهية مثل الطاولة الخلفية، أماكن التخزين الذكية، وشواحن USB-C أمامية وخلفية، ونظام تكييف متطور متعدد المناطق، إضاءة محيطية حسب الفئة، ونظام معلومات وترفيه يدعم الخدمات الرقمية الحديثة والتحديثات الهوائية OTA.

ومن وسائل السلامة المتوفرة بالسيارة أنظمة المساعدة المتقدمة (ADAS)، فتزود كيا EV5 بتقنيات قيادة ذكية تشمل مساعد القيادة على الطرق السريعة HDA 2.0، ومثبت سرعة ذكي SCC 2.0 مع إمكانية التوقف والتحرك تلقائيًا.

تمتلك السيارة أيضًا نظام الركن الذكي عن بعد RSPA 2.0، إلى جانب حزمة واسعة من أنظمة تجنب الاصطدام، مثل التحذير من التصادم الأمامي، مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من المرور الخلفي، ما يمنح السائق درجة عالية من الأمان والثقة.

يذكر أن تجهيزات كيا EV5 تختلف بحسب الفئات، حيث تقدم الفئة الأساسية بتجهيزات عملية تشمل الشاشات الرقمية والحساسات الأمامية والخلفية، بينما ترفع فئات Earth وGT-Line مستوى الفخامة بإضافة مقاعد بتهوية، وتجهيزات رقمية أوسع، وخيارات داخلية وخارجية أكثر تميزًا.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر