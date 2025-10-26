خبير سيارات: استقرار الاقتصاد ساهم في خفض الأسعار بنسبة 23%



كشف محمود خيري، خبير صناعة السيارات، عن تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 23% خلال الربع الثالث من العام الجاري، معتبرًا أن استقرار الاقتصاد المصري هو العامل الأساسي وراء هذا الانخفاض الكبير.



وقال خيري خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، على قناة "النهار"، إن استقرار سعر الصرف وثبات العملة قضى على التسعير العشوائي والتلاعب في الأسعار، مؤكدًا أن هذا الاستقرار هو التفسير الوحيد لتراجع الأسعار.



وأضاف خيري أن السوق يشهد حاليًا وجود سيارات من موديلات 2024 لم تُبَع بعد لدى بعض التوكيلات، مشيرًا إلى أن سعر الصرف ثابت بل بالعكس هناك تراجع طفيف.

وتابع أن هذا الثبات في العملة الوطنية أعاد التوازن إلى سوق السيارات بعد فترة من التقلبات الحادة.



وأشار الخبير إلى الصعود الملحوظ للسيارات الصينية في السوق المصري، قائلاً: "السيارات الصينية تستحوذ على نسبة تقارب 38% من إجمالي مبيعات السوق المصري".



وأكد أن هذا النجاح يعود إلى تقديمها بديلاً سعريًا في متناول المواطن، وليس بالضرورة بسبب الجودة، رغم تحسنها الملحوظ في الفترة الأخيرة.



وأكمل: السيارات الأوروبية واليابانية والكورية تعاني من ضغط المنافسة، وترفض خفض الأسعار رغم تراجع مبيعاتها في الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن السيارات الصينية أصبحت تمثل ثلث السوق المصري تقريبًا وفقًا لإحصائيات التراخيص.



وعن التمويل البنكي، أكد خيري أن القطاع المصرفي لا يكذب، فهناك عروض تمويلية حقيقية بالاتفاق مع التوكيلات والموزعين، موضحًا أن هذه العروض تشترط سداد نصف قيمة السيارة مقدمًا للحصول على فائدة صفرية لمدة عام.