لمحبي الألماني.. تعرف على أرخص سيارة ألمانية في مصر

طرح فئة رخيصة من بايك U5 بلس الجديدة في مصر.. التفاصيل

تخفيض 195 ألف جنيه بأسعار بايك X7 الجديدة في مصر.. التفاصيل

بعد طرحها في مصر| هل نجحت فولكس فاجن تايرون باختبار الحوادث الأوروبي؟

تراجعت أسعار السيارات المستعملة خلال الأسابيع القلية الماضية بصورة ملحوظة، وذلك بفعل التراجعات التي يتعرض لها سوق السيارات الـ"زيرو"منذ أشهر.

التخفيضات التي يشهدها سوق الزيرو، شجع العديد من المستهلكين الباحثين عن سيارة مستعملة للتفكير من جديد في الشراء أملا في الحصول على سيارة بسعر مناسب

وفي ظل الضغط التي يتعرض له قطاع السيارات الاقتصادية في سوق المستعمل بسبب تراجع السعر، شهدت أسواق المستعمل الإلكتروني انخفاض نسبي بأسعار السيارة سوزوكي ديزاير التي تعد من السيارات اليابانية المطلوبة حاليًا.

تباع ديزاير 2021 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 540 ألف جنيه بعدما تجاوزت أسعارها خلال الأشهر الماضية حاجز الـ700 ألف جنيه؛ وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات سوزوكي ديزاير:

محرك سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

أبعاد بسوزوكي ديزاير

ديزاير تقدم بطول 3395 مم، عرض 1735 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2450 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 378 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

الأمان والسلامة بسوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في الثبات ESP.

تجهيزات والكماليات بسوزوكي ديزاير

تقدم ديزاير بشاشة تعمل باللمس قياس 8.5 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث، خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات سمارت #3 الكهربائية بعد تخفيضها 300 ألف جنيه

فولكس فاجن تايرون تواجه سكودا كودياك على أرض مصر.. مقارنة تفصيلية

معطر برائحة البنزين من كيا لتخليص سائقين من أعراض الانسحاب.. ما القصة؟