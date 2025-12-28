شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، تغيرات جذرية؛ إذ تراجعت أسعار غالبية الطرازات بشكل غير مسبوق، وتجلت هذه التعديلات السعرية بوضوح عند تتبع أسعار السيارات المتوفرة محليًا في الفترة من يناير إلى ديسمبر.

وبحسب محللين، فإن التخفيضات المتتالية بأسعار السيارات في مصر، يرجع إلى عوامل أبرزها وفرة النقد الأجنبي وانخفاض أسعاره مقابل الجنيه المصري، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد بروتون ساجا السيدان المجمعة محليًا، واحدة من السيارات التي شهدت زيادة وانخفاض بأسعارها خلال العام 2025، حيث طرحتها الشركة لأول مرة بسعر رسمي 630 ألف جنيه، ثم ارتفعت أسعارها خلال إبريل ومايو الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف جنيه لتسجل بالأخير 670 ألف جنيه.

ثم انخفضت أسعار ساجا المحلية منتصف شهر نوفمبر الماضي بقيمة 20 ألف جنيه، ليصبح سعر السيارة الرسمي خلال الشهر الجاري 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفاتها بمصر:

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة أيضًا زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

ويتوفر بالسيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

