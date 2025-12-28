إعلان

رحلة الهبوط.. بروتون ساجا أرخص سيارة أوتوماتيك تفقد 20 ألف جنيه خلال 2025

كتب - محمد جمال:

03:49 م 28/12/2025 تعديل في 03:49 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بروتون ساجا Vs. شيري أريزو 5 المحسنة
  • عرض 7 صورة
    برتون ساجا
  • عرض 7 صورة
    برتون ساجا
  • عرض 7 صورة
    برتون ساجا
  • عرض 7 صورة
    برتون ساجا
  • عرض 7 صورة
    برتون ساجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، تغيرات جذرية؛ إذ تراجعت أسعار غالبية الطرازات بشكل غير مسبوق، وتجلت هذه التعديلات السعرية بوضوح عند تتبع أسعار السيارات المتوفرة محليًا في الفترة من يناير إلى ديسمبر.

وبحسب محللين، فإن التخفيضات المتتالية بأسعار السيارات في مصر، يرجع إلى عوامل أبرزها وفرة النقد الأجنبي وانخفاض أسعاره مقابل الجنيه المصري، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد بروتون ساجا السيدان المجمعة محليًا، واحدة من السيارات التي شهدت زيادة وانخفاض بأسعارها خلال العام 2025، حيث طرحتها الشركة لأول مرة بسعر رسمي 630 ألف جنيه، ثم ارتفعت أسعارها خلال إبريل ومايو الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف جنيه لتسجل بالأخير 670 ألف جنيه.

ثم انخفضت أسعار ساجا المحلية منتصف شهر نوفمبر الماضي بقيمة 20 ألف جنيه، ليصبح سعر السيارة الرسمي خلال الشهر الجاري 650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفاتها بمصر:

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة أيضًا زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

ويتوفر بالسيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر

برتون ساجا أسعار السيارات السيارات الجديدة رحلة الهبوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة