وفاة صابر عيد نجم منتخب مصر بعد صراع طويل مع المرض

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الكابتن صابر عيد، نجم غزل المحلة السابق ولاعب منتخب مصر، بعد صراع مع المرض.

أعلن نجل الكابتن الراحل صابر عيد، وفاة والده بعد صراع طويل مع مرض أورام الرئة.

كان صابر عيد قد تعرض لأزمة صحية بعد إصابته بورم فى قدمه، وورم فى الرئة مما أدى لتدهور صحته.

يذكر أن صابر عيد يعد واحد من أساطير نادي غزل المحلة في فترة الثمانينات والتسعينات.

كما يعد أحد النجوم الممزين الذين كتبوا اسمهم مع الفريق والمنتخب المصري، بالإضافة إلى أنه أهم المشاركين في كأس العالم 1990.