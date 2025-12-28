إعلان

فينفاست الفيتنامية تكشف عن سيارتها VF 3 الكهربائية.. صور وتفاصيل

كتب : مصراوي

01:08 م 28/12/2025
هانوي - (د ب أ):

كشفت شركة فينفاست (VinFast) الفيتنامية لصناعة السيارات، النقاب عن سيارتها VF 3 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.

وأوضحت الشركة الفيتنامية أن سيارتها VF 3 الجديدة تأتي بطول 3.1 متر، ما يجعلها فائقة المرونة وسهلة الركن حتى في أصغر المساحات. ورغم صغر حجمها الخارجي، يمكن للسيارة استيعاب خمسة ركاب، وهو ما يُعد ميزة بارزة في هذه الفئة من السيارات.

وعلى الناحية التصميمية، تتمتع السيارة بمقدمة جذابة مع شعار V بارز ومصادم عريضة تمنح السيارة الكهربائية الصغيرة مظهرا مستقلا ومميزا. كما تأتي السيارة مزودة بعجلات مقاس 16 بوصة، مع تشكيلة ألوان زاهية تجعلها ملفتة للنظر في المدينة، في حين تتسم المقصورة الداخلية بالبساطة والعملانية.

ولم تفصح الشركة الفيتنامية بعد عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بمعدلات الأداء أو قيم الاستهلاك أو مدى القيادة.

أسعار السيارات صناعة السيارات السيارات الفيتنامية سيارات كهربائية

