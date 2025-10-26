معطر برائحة البنزين من كيا لتخليص سائقين من أعراض الانسحاب.. ما القصة؟

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة السيارات، عن إطلاق معطر هواء جديد بـ"رائحة البنزين"، مخصص لمالكي سيارتها الكهربائية الجديدة EV4.

يأتي المعطر الجديد الذي أطلقته كيا ضمن حملة ترويجية في فنلندا، على شكل عبوة وقود صغيرة تعلق داخل المقصورة، تم تصميمه خصيصًا لمحبي السيارات التقليدية الذين يفتقدون رائحة الوقود أثناء قيادة المركبات الكهربائية.

تقول كيا إن الهدف من الفكرة هو "إضفاء لمسة من المتعة والذكريات" في رحلة الانتقال من محركات الاحتراق إلى القيادة الصديقة للبيئة، ولمساعدة سائقيها من محبي السيارات التقليدية في التخلص من أعراض الانسحاب من سيارات الوقود.

الرائحة المميزة للمعطر تم ابتكارها بواسطة خبير العطور الفنلندي ماكس بيرتولا، الذي استخدم مزيجًا من زيوت المحركات المعدنية والقطران الخشبي والياسمين، ويحتوي على مركبات كيميائية مشابهة لتلك الموجودة في البنزين، ما يمنحه طابعًا واقعيًا أقرب إلى الرائحة الأصلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي كيا إلى تعزيز التواصل العاطفي بين السائقين وسياراتهم الكهربائية، في ظل ملاحظة أن كثيرًا من السائقين يفتقدون بعض الجوانب الحسية المرتبطة بالمحركات التقليدية، مثل الصوت والاهتزاز وحتى الرائحة.

ويحمل المعطر الجديد رسالة رمزية مفادها أن التحول نحو السيارات الكهربائية لا يعني التخلي عن روح القيادة القديمة، بل يمكن الجمع بين الحداثة والذكريات في تجربة واحدة.

