كوبرا تافاسكان سيارة كهربائية أوروبية تصل مصر قريبًا.. التفاصيل

تستعد شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة كوبرا الإسبانية التجارية في مصر، لطرح سيارتها تافاسكان الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

تنتمي السيارة كوبرا تافاسكان الكهربائية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهي وتجمع بين التصميم الأوروبي الرياضي والتقنيات المتقدمة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات كوبرا تافاسكان:

منظومة القوة والحركة تافاسكان

تأتي تافاسكان قياسيًا ببطارية بقوة 77 كيلوواط/ساعة متصلة بمحرك كهربائي مع خيارين مختلفين من الطاقة، ستتوفر النسخة الأقل قوة في طرازي V1 وV2، بينما تأتي النسخة الأعلى قوة قياسية في طرازي VZ1 وVZ2.

وتنتج الأولى ما مجموعه 252 حصانًا وعزم دوران يبلغ 545 نيوتن متر، مما يوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 352 ميلًا، وتتسارع من 0 إلى 100 كم /ساعة في 6.6 ثانية.

أما الطراز الثاني نفس مستويات عزم الدوران، لكن قوته تزداد إلى 335 حصانًا، وتتسارع من 5.3 ثانية للانتقال من 0 إلى 100 كم في الساعة.

ويتوافق الشحن بالتيار المتردد والتيار المستمر مع كلا المحركين، ويمكن شحن كلا الطرازين بسرعة تصل إلى 135 كيلوواط بالتيار المستمر أو 11 كيلوواط بالتيار المتردد، مما يتيح شحنًا من 10 إلى 80% في أقل من 30 دقيقة.

التجهيزات القياسية لكوبرا تافاسكان

تأتي كوبرا تافاسكان بعدد من التجهيزات الداخلية المتطورة منها؛ إضاءة خارجية أوتوماتيكية بالكامل بتقنية LED مع استشعار الضوء والمطر، مسّاحات أوتوماتيكية مع استشعار المطر، ودخول بدون مفتاح، باب خلفي كهربائي يعمل بدون استخدام اليدين، وفرش أسود من القماش والجلد.

السيارة مزودة أيضًا بمقاعد رياضية أمامية يدوية التحكم، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثلاثي المناطق، وعجلة قيادة جلدية بسخانات، وشاشة عرض رقمية للسائق قياس 5.3 بوصة مع شاشة لمس قياس 15 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن هاتف لاسلكي، وإضاءة محيطية للمقصورة.

تجهيزات السلامة في تافاسكان

تقدم تافاسكان بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمان في مقدمتها 7 وسائد هوائية، ونظام طوارئ ذاتي نظام الكبح التلقائي (AEB)، ومساعدة المركبات والمشاة وراكبي الدراجات والتقاطعات، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع مساعد الازدحام المروري.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعد الحفاظ على المسار مع توجيه متكيف، ومراقبة النقطة العمياء، تنبيهات حركة المرور الأمامية والخلفية، إضاءة عالية أوتوماتيكية، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية.

اقرأ أيضًا:

رحلة الهبوط.. بروتون ساجا أرخص سيارة أوتوماتيك تفقد 20 ألف جنيه خلال 2025

"ينتظره كثيرون".. مزاد كبير لبيع سيارات ملاكي تابعة لمطار القاهرة

لإبراز قدراتها.. كايي مصر تختبر سياراتها على حلبة سباق - تفاصيل وأسعار