"ينتظره كثيرون".. مزاد كبير لبيع سيارات ملاكي تابعة لمطار القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات ركوب (ملاكي) من مهمل ومصادر ومتروك جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

تقام جلسة المزاد وفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات المشرف على عمليات التزايد، في 12 ظهر يوم الخميس الموافق 8 يناير المقبل، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأحمر بمحافظة الجيزة.

يتاح للبيع بالمزاد بحسب المذكور في كراسة الشروط والمواصفات سيارات أبرزها (بورش كايين موديل 2004 - بي إم دبليو AZ28 موديل 2007 - فولفو X260 موديل 2011 - مرسيدس E280 موديل 2006 - مرسيدس C180 موديل 1996 - هيونداي إلنترا موديل 2012)

كما يتوفر لأعلى سعر بالمزاد سيارات (مرسيدس C350 موديل 2013 - سكودا أوكتافيا موديل 2001 - أودي Q7 موديل 2007 - بروتون GEN2 موديل 2007 - كيا كارنفال موديل 2009 - تويوتا سيينا موديل 2000 - جي شيروكي Latitude موديل 2017 - جاجوار XType موديل 2004).

ومن السيارات المتاحة للبيع أيضًا (تويوتا كامري موديل 2003 - فولفو S80 موديل 2009 - هامر H2 موديل 2004 - نيسان Xterra موديل 2011 - شيفرولية كامارو موديل 2015 - رانج روفر إيفوك موديل 2012).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات المذكورة ماركات وموديلات وطرازات مختلفة قابلة للترخيص، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 50 ألف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.