لإبراز قدراتها.. كايي مصر تختبر سياراتها على حلبة سباق - تفاصيل وأسعار

تغطية - محمد جمال:

نظمت شركة "كايي موتورز إيجيبت" KAIYI MOTORS EGYPT، الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر، السبت، فعالية تجربة قيادة لسيارتيها X3 Pro و Kaiyi X7 على حلبة سباق أوتو فروم العبور.

أتيحت خلال الفعالية للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة قيادة السيارات الجديدة التي انطلقت في مصر لأول مرة خلال 2025، والتعرف عن قرب على إمكانياتها تجهيزات وأداء واختبار أنظمة الأمان والسلامة.

وأوضحت الشركة، أن اختبار سيارات كايي على حلبة سباق أوتو فروم - العبور جاء بهدف توفير بيئة قيادة احترافية، تمكن المشاركين من تجربة طرازات العلامة الصينية في ظروف قيادة متنوعة، تشمل المنعطفات الحادة وتغيير السرعات، بما يبرز قدرات الأداء وقوة أنظمة التعليق والتحكم.

وأكدت كايي مصر أن المبادرة بإقامة تجربة قيادة للسيارات يعكس اهتمامها بعملائها والمقبلين على الشراء، فضلًا عن إتاحة الفرصة للإعلام والمتخصصين والعملاء لاختبار سيارات كايي بشكل عملي، بما يعكس رؤية العلامة التجارية في تقديم سيارات تجمع بين الأداء، الاعتمادية، والتكنولوجيا المتقدمة بما يعكس رؤية كايي الطموحة لمستقبل صناعة السيارات في مصر.

توفر علامة كايي بالسوق المصري الطرازين الجديدين كايي X3 PRO وX7 بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه وتصل إلى مليون و395 ألف جنيه؛ ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار السيارتين:

كايي X3 PRO

تقدم الفئة الأولى من كايي X3 PRO في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 800 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية ثابتة سعرها الرسمي 860 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

يبلغ طول السيارة 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

كايي X7

تتوفر السيارة كايي X7 في السوق المصري من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و395 ألف جنيه.

تقدم كايي X7 الـ SUV متوسطة الحجم بطول 4738 مم، وعرض 1968 مم، وارتفاع 1708 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 مم. وتعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة.

تقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

على مستوى الأمان، تأتي السيارة بـ 6 وسائد هوائية تشمل جميع المقاعد، وهيكل عالي الصلابة، بالإضافة إلى نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتكنولوجيا قيادة ذكية من المستوى الأول تشمل أنظمة مساعدة إلكترونية للقيادة.

