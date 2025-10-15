التخفيضات تتوالى| تراجع أسعار سكودا كودياك 7 راكب في مصر 200 ألف جنيه

انخفاض أسعار أرخص سيارات سكودا الجديدة في مصر حتى 150 ألف جنيه

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، تراجع أسعار سكودا كودياك موديل 2026 الـSUV سباعية المقاعد بقيمة 200 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر كودياك بعد تراجعها بأسعار رسمية تبدأ من مليونين 450 ألف جنيه للفئة Selection Loft، وفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي 2 مليون 750 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الأعلى تجهيزًا تباع 3 مليون و100 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كودياك الجديد كليًا بالسوق المصري:

سكودا Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.76 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

تمتاز مقصورة كودياك الجديدة بطابع عصري بسيط، وفي الفئة الأعلى تجهيزًا تتضمن شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 13 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، ما يمنحها لمسة تقنية متطورة.

تأتي كودياك الجديدة بعدد كبير من تجهيزات الأمان لحماية الراكبين داخل المقصورة الداخلية منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، ومثبّت سرعة ومحدّد سرعة، إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، ونظام المساعدةعلى صعود الهضاب والمرتفعات HSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وحسَّاسات الرُّكن الأمامية والخلفية، وكاميرا بانورامية 360 درجة، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعزَّزة للسلامة والأمان.

