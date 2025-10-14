رسميًا.. لينك آند كو 02 أحدث سيارة في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

طرحت شركة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة لينك آند كو (Lynk & Co) التجارية، السيارة لينك آند كو 02 كروس أوفر المدمجة الجديدة كليًا في السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ستقدم السيارة لينك آند كو 02 الكهربائية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.490.000 جنيه.

تأتي لينك آند كو 02 بطول 4.460 ملم، وعرضها 1.845 ملم، وارتفاعها 1.573 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.755 ملم، مع صندوق أمتعة سعة 450 لتراً، والتي يمكن زيادتها إلى 1.410 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

تعتمد لينك آند كو 02 الجديدة على نظام دفع كهربائي بالكامل، حيث تعتمد على محرك كهربائي في الخلف بقوة 200 كيلوواط (272 حصان) وعزم دوران 343 نيوتن متر، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر في الساعة؛ وتستمد طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة إجمالية 69 كيلوواط ساعة (سعة صافية 66 كيلوواط ساعة)، تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومتر وفق معيار WLTP الأوروبي.

كما تدعم السيارة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقدرة 150 كيلوواط.

تمتلك سيارة لينك آند كو الجديدة مقصورة بتجهيزات مميزة في مقدمتها شاشة لمسية مقاس 15.4 بوصة بدقة 2.5K، تتحكم في معظم وظائف السيارة، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه ونظام تكييف الهواء.

كما تتوفر لوحة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة يمكن تخصيصها وفقاً لتفضيلات السائق، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية (HUD) تعرض معلومات القيادة المهمة على الزجاج الأمامي.

سيارة لينك آند كو 02 مجهزة بمجموعة من أنظمة السلامة أبرزها نظام الفرملة الطارئة التلقائي (AEB)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام التحذير من النقاط العمياء.

ويتوفر بها أيضًا نظام مراقبة حالة السائق الذي يكتشف الإرهاق وبعض أنواع التشتت، ونظام التعرف على إشارات المرور وحدود السرعة، ونظام منع الاصطدامات المتعددة بعد الحوادث، ونظام اتصال طوارئ متقدم (eCall) للاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً في حالة وقوع حادث.

وبحسب ما أعلنه وكيل العلامة الصينية، ستقدم لينك آند كو 02 بضمان كامل على السيارة مدته 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، بينما يمتد ضمان البطارية إلى 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

