محور بطول 21 كم.. تفاصيل تطوير طريق المنيب - العياط بالجيزة

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الجهات المعنية بأعمال التمهيد وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنيب/ العياط بطول 21 كم.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة والوقوف على جاهزية كل جهة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأكد محافظ الجيزة، بحسب بيان، الخميس، أن المشروع يستهدف إنشاء محور مروري متكامل يواكب التطور الذي تشهده شبكات الطرق، ويسهم في تحسين الحركة المرورية على طريق مصر - أسيوط الزراعي الغربي، الذي يُعد أحد المحاور الحيوية الرابطة بين عدد من مدن وأحياء المحافظة، فضلًا عن قدرته على استيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مستقبلًا، بالتزامن مع تشغيل المشروعات القومية الجاري تنفيذها على جانبي الطريق.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى من المشروع، والمقرر بدء تنفيذها من منطقة المنيب وحتى محطة الجيزة للقطار الكهربائي السريع، تشمل ثلاثة قطاعات، حيث يبلغ طول القطاعين الأول والثالث 6 كيلومترات لكل منهما، بينما يصل طول القطاع الثاني إلى 9 كم.

وشدد محافظ الجيزة، على مسؤولي المكاتب الاستشارية بضرورة مراعاة حركة المشاة، وتوفير آليات آمنة لتنقلاتهم، خاصة بالمناطق السكنية الواقعة على جانبي الطريق، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.

وناقش الاجتماع المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، حيث أكد المحافظ، أهمية سرعة الانتهاء من أعمال نقل وتحويل المرافق بالقطاعات الثلاثة، موجهًا نائب المحافظ والسكرتير العام بمتابعة الموقف أولًا بأول مع أجهزة المرافق، وسرعة تجميع بيانات كل جهة بشأن خطوط المرافق الواقعة ضمن مسار المشروع، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع الأسبوعي المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة وتسريع وتيرة التنسيق.

