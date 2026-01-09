روجينا تشيد بدور رامي إمام في تعليم ابنتها بعد زيارته لكواليس "حد أقصى"(صور)

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مريم الخشت

احتفلت الفنانة مريم الخشت بعيد ميلادها مع زوجها أحمد أباظة وعدد من أصدقائها المقربين، من بينهم الفنانة هنادي مهنا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورًا ومقاطع فيديو جديدة من أحدث ظهور لها، خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه صورا جديدة من كواليس مسلسله "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "علي وحياة"، وظهر إلى جانبه الفنانة الشابة سارة بركة.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون البيج.

ياسمين رحمي

ظهرت الفنانة ياسمين رحمي بفستان طويل باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها "مايوه"، ونشرت الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

فدوى عابد

شاركت الفنانة فدوى عابد، متابعيها صورة من كواليس مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بفستان جرئ مكشوف الصدر باللون الذهبي، وشاركت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب، متابعيها صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".